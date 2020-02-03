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Дочка Джонні Деппа показала всі принади в прозорому вбранні "драма квін" на червоній доріжці премії BAFTA-2020

Lite » Мода 03.02.2020 - 13:44
Дочка Джонні Деппа показала всі принади в прозорому вбранні "драма квін" на червоній доріжці премії BAFTA-2020
Лілі-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

20-річна красуня затьмарила всіх на червоній доріжці BAFTA

У мережі активно обговорюють дві масштабні події минулих вихідних - Суперкубок-2020, на якому виступили Шакіра і Дженніфер Лопес, а також червону доріжку церемонії нагородження премії BAFTA-2020 (премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв). Кіноцеремонія, що минула 2 лютого в Лондоні, зібрала "вершки суспільства". Серед зірок, що блищали на червоній доріжці Альберт-холу, також засвітилася 20-річна модель Лілі Роуз-Депп - донька Джонні Деппа і Ванесси Параді. Наряд успішної моделі був більш ніж красномовний.

Так, дочка іменитих батьків показала, що вона вже точно "виросла і стала дорослою дівчинкою". Молода актриса, модель, а також муза Будинку моди Chanel підкорила присутніх гостей вечора ідеальними формами в екстремально облягаючому напівпрозорому наряді. Відвертий образ Лілі однозначно захоплює дух.

Дочка Джонні Деппа показала всі принади в прозорому вбранні &quot;драма квін&quot; на червоній доріжці премії BAFTA-2020

Дочка Джонні Деппа показала всі принади в прозорому вбранні &quot;драма квін&quot; на червоній доріжці премії BAFTA-2020

Дочка Джонні Деппа показала всі принади в прозорому вбранні &quot;драма квін&quot; на червоній доріжці премії BAFTA-2020

Розкішна Лілі Роуз-Депп на червоній доріжці премії BAFTA-2020 (скріншоти: instagram.com/melodydepp)

Подвійний наряд (напівкомбінезон-напівсукня) виконаний з чорного гіпюру з квітковим принтом. Наряд відкриває всі принади моделі, так як Лілі вирішила проявити сміливість і не одягала спіднє. А чорне напівпрозоре плаття з легкою спідницею і екстремально високим розрізом лише додавало образу більшої пікантності і грайливості.

Дочка Джонні Деппа показала всі принади в прозорому вбранні &quot;драма квін&quot; на червоній доріжці премії BAFTA-2020

Дочка Джонні Деппа показала всі принади в прозорому вбранні &quot;драма квін&quot; на червоній доріжці премії BAFTA-2020

Скріншоти: instagram.com/melodydepp

Свій зухвалий образ донька Джонні Деппа доповнила чорними босоніжками на досить високому каблуці. На руках поблискували масивні браслети з діамантами та рубінами. У комплекті з ними також йшли сережки-краплі. Волосся красуня завила в недбалі локони. Драматичний макіяж зроблений з акцентом на очі. Від моделі точно не відірвати погляд!

Зазначимо, що Лілі Роуз-Депп зіграла роль у драматичному фільмі "Король" (режисер: Девід Мішо). "Король" — історичний фільм за сценарієм Мішо і Джоела Едгертона. В основі сценарію лежать історичні хроніки Вільяма Шекспіра "Генріх IV, частина 1", "Генріх IV, частина 2" і "Генріх V". Головну роль короля Генріха V виконав франко-американський актор Тімоті Шаламе.

The King - Timothée Chalamet, Robert Pattinson Final Trailer Netflix Film

Лілі дісталася роль Кетрін - королева-консорт Англії, дочка короля Франції Карла VI і Ізабелли Баварської.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон прийшла на премію BAFTA в платті, яке вже одягала 8 років тому.

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