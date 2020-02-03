ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дочь Джонни Деппа показала все прелести в прозрачном наряде "драма квин" на красной дорожке BAFTA-2020

Lite » Мода 03.02.2020 - 13:44
Дочь Джонни Деппа показала все прелести в прозрачном наряде "драма квин" на красной дорожке BAFTA-2020
Лили-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

20-летняя красотка затмила всех на красной дорожке BAFTA

В сети активно обсуждают два масштабных события прошедших выходных - Суперкубок-2020, на котором выступили Шакира и Дженнифер Лопес, а также красную дорожку церемонии награждения BAFTA-2020 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств). Прошедшая 2 февраля в Лондоне киноцеремония собрала “сливки общества”. Среди звезд, блиставших на красной дорожке Альберт-холла, также засветилась 20-летняя модель Лили Роуз-Депп - дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради. Наряд успешной модели был более, чем красноречив.

Так, дочь именитых родителей показала, что она уже точно “выросла и стала взрослой девочкой”. Начинающая актриса, модель, а также муза Дома моды Chanel покорила присутствующих гостей вечера идеальными формами в экстремально облегающем полупрозрачном наряде. Откровенный образ Лили однозначно захватывает дух.

Дочь Джонни Деппа показала все прелести в прозрачном наряде &quot;драма квин&quot; на красной дорожке BAFTA-2020

Дочь Джонни Деппа показала все прелести в прозрачном наряде &quot;драма квин&quot; на красной дорожке BAFTA-2020

Дочь Джонни Деппа показала все прелести в прозрачном наряде &quot;драма квин&quot; на красной дорожке BAFTA-2020

Роскошная Лили Роуз-Депп на красной дорожке BAFTA-2020 (скриншоты: instagram.com/melodydepp)

Двойной наряд (полукомбинезон-полуплатье) выполнен из черного гипюра с цветочным принтом. Наряд открывает все прелести модели, так как Лили решила проявить смелость и не надевала нижнее белье. А полупрозрачное черное платье с легкой юбкой и экстремально высоким разрезом лишь добавляло образу большей пикантности и игривости.

Дочь Джонни Деппа показала все прелести в прозрачном наряде &quot;драма квин&quot; на красной дорожке BAFTA-2020

Дочь Джонни Деппа показала все прелести в прозрачном наряде &quot;драма квин&quot; на красной дорожке BAFTA-2020

Скриншоты: instagram.com/melodydepp

Свой дерзкий образ дочка Джонни Деппа дополнила черными босоножками на весьма высоком каблуке. На руках поблескивали массивные браслеты с бриллиантами и рубинами. В комплекте с ними также шли серьги-капли. Волосы красотка завила в небрежные пряди. Драматический макияж сделан с акцентом на глаза. От модели точно не оторвать взгляд!

Отметим, что Лили Роуз-Депп сыграла роль в драматическом фильме “Король” (режиссер: Дэвид Мишо). “Король” — исторический фильм по сценарию Мишо и Джоэла Эдгертона. В основе сценария лежат исторические хроники Уильяма Шекспира “Генрих IV, часть 1”, “Генрих IV, часть 2” и “Генрих V”. Главную роль короля Генриха V исполнил франко-американский актер Тимоти Шаламе.

The King - Timothée Chalamet, Robert Pattinson Final Trailer Netflix Film

Лили досталась роль Кэтрин- королева-консорт Англии, дочь короля Франции Карла VI и Изабеллы Баварской.

Напомним, Кейт Миддлтон пришла на премию BAFTA в платье, которое уже надевала 8 лет назад.

Идеально на весну: Роузи Хантингтон-Уайтли показала главные тренды будущего сезона Она не меняется! 43-летняя Риз Уизерспун блеснула стройными ногами в ярком образе total pink
Новости Украины актрисаобразмодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь