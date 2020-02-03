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Кейт Міддлтон прийшла на премію BAFTA в платті, яке вже одягала 8 років тому

Lite » Мода 03.02.2020 - 10:20
Кейт Міддлтон прийшла на премію BAFTA в платті, яке вже одягала 8 років тому
Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Міддлтон блищала, немов східна принцеса

Кейт Міддлтон стала почесною гостею вже 73-ї за рахунком премії BAFTA — нагородження премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв. Пишна подія традиційно пройшло в стінах Альберт-Холу в Лондоні. При цьому герцог і герцогиня Кембриджські вже четвертий раз відвідали урочистий захід. Як завжди, увага журналістів і модних ЗМІ була прикута до витонченого образу Міддлтон. Відзначимо, що дружина принца Вільяма вкотре підтримала "філософію свідомого споживання". Тому прийшла на прем'єру в сукні, в якій вже з'являлася раніше.

Так, герцог Кембріджський, принц Вільям грав важливу роль церемонії — він виступає в якості президента BAFTA. А ось герцогиня Кетрін демонструє трендові вбрання. Більш того, іконі стилю серед монархинь (за версією TATLER) дійсно вдалося переконати всіх присутніх і своїх шанувальників.

У цьому році організатори церемонії BAFTA вирішили затіяти своєрідний "челлендж". Всіх зіркових гостей заходу попросили на цей раз прийти на червону доріжку у вбранні з власного гардеробу. Тобто не вибирати і не спеціально купувати щось нове для премії. У такий спосіб організатори премії також підтримали тренд "усвідомленого споживання".

Кейт Міддлтон прийшла на премію BAFTA в платті, яке вже одягала 8 років тому

Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Шанувальників королівської сім'ї хвилювало питання, в якій сукні прийде Міддлтон? Герцогиня Кембриджська віддала перевагу розкішному платтю, в якому вона з'являлася у 2012 році під час офіційного туру по Малайзії.

Перед десятками камер Кейт Міддлтон по-справжньому блищала в розкішному вечірньому вбранні від Alexander McQueen. Плаття білого кольору з глибоким декольте декороване сяючими аплікаціями золотої квітки гібіскуса. Кетрін виглядала як справжня східна принцеса.

Кейт Міддлтон прийшла на премію BAFTA в платті, яке вже одягала 8 років тому

Кейт Міддлтон прийшла на премію BAFTA в платті, яке вже одягала 8 років тому

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Вечірній образ майбутня королева Великобританії доповнила золотими черевичками від Jimmy Choo і ефектним клатчем Anya Hindmarch. Діамантові сережки і намисто бездоганно завершили вечірній ансамбль.

Стилісти Кетрін зібрали її довгі густі волосся в акуратну високу зачіску. Макіяж вже традиційно зроблений з акцентом на очі, що тільки підкреслило природну красу герцогині.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл і принц Гаррі недвозначно відреагували на чутки про повернення до Великобританії.

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