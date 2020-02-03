Дженніфер Лопес перевершила Шакіру і змінила 4 наряди за 12 хвилин на Суперкубку-2020

Шакіра і Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер Лопес встановила новий рекорд зі зміни нарядів

Минулі вихідні були "шалено" насиченими і богами на одні з найбільш очікуваних подій в 2020 році. Так, 2 лютого в Лондоні відбулася церемонія BAFTA — нагородження премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв. Де образом "східної принцеси" блиснула Кейт Міддлтон. Герцогиня прийшла у сукні, в якій вже з'являлася на публіці в 2012 році. Також 2 лютого відбувся Суперкубок-2020 — Super Bowl LIV (54-й матч Супербоула, 50-й у сучасній ері НФЛ і 100-ого сезону НФЛ, вирішальна гра Національної футбольної ліги в сезоні 2019 року). У перерві фіналу Super Bowl виступив зоряний дует — Дженніфер Лопес та Шакіра.

При цьому багатотисячний натовп спортивних фанатів і глядачів чекали перерви фіналу Super Bowl навіть з більшим нетерпінням, ніж саму гру. Все ж поп-діви з світовими іменами не підвели і подарували глядачам воістину могутній виступ.

Першою на величезну "сцену" стадіону вийшла Шакіра, яка блищала в розкішному вбранні - червона спідниця і топ. Всі вироби рясно розшиті бісером, бахромою паєтками. Ну що ж, зірка повинна блищати! Після активного перформансу з гітарою Шакіра ефектно від'єднала нижню частину топа, залишившись в бра.

Shakira & J. Lo's FULL Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show

Однак, мабуть, найбільше уваги до себе змогла прикувати Дженніфер Лопес. За 12 хвилин свого виступу мегаартистка встигла змінити образу 4! Поставивши чи не рекорд і "обскакавши" свого колегу - Шакіру.

Так, для першої пісні Джей Ло вийшла у відвертому і дуже привабливому шкіряному вбранні з довгою шовковою спідницею рожевого кольору. Буквально відразу ж Лопес ефектно відстебнула спідницю, яка ще довго витала в повітрі. Потім Дженніфер блищала в одному тільки боді з безліччю металевих заклепок.

Два перших образ Лопес (скріншоти: instagram.com/versace)

Ще через кілька хвилин Лопес зняла з себе шкіряний наряд і танцювала запальні танці в прозорому комбінезоні з блискучими вставками-дзеркалами.

До речі, на сцену Super Bowl 2020 вийшла навіть 11-річна донька Дженіфер Лопес - Емма. Дівчинка разом з хором і своєю зірковою мамою виконала одну з пісень. За цей час Дженніфер майстерно встигла змінити ще один наряд. На цей раз латиноамериканська красуня вбралася в більш закритий комбінезон - також сріблястого відтінку. Комбінезон рясно декорований бахромою, яка ефектно рухається від кожного руху. Потім Лопес накинула на плечі патріотичну накидку з пір'я - все під колір прапора США.

Скріншоти: instagram.com/versace

До речі, за створення чином Джей Ло для Суперкубка-2020 відповідав Будинок моди Versace!

“Верхня частина боді виготовлена зі шкіри, і виконана у вигляді шкіряної куртки, прикрашеному тисячами шипів, кристалами Swarovski... Образ був натхненний байкерськими мотивами і прикрашена ніжним рожевим шовковим атласним платтям. Складний костюм був повністю виготовлений вручну в ательє Будинку протягом 900 годин", - йдеться на сторінці Versace про шкіряному вбранні.

Скріншоти: instagram.com/versace

А ось на виготовлення прозорого боді з дзеркальними вставками знадобилося понад 700 годин ручної роботи!

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес і Шакіра блищали на прес-конференції Super Bowl 2020.