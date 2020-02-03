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Кейт Міддлтон, Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон і інші: найбільш розкішні образи премії BAFTA-2020

Lite » Мода 03.02.2020 - 11:03
Кейт Міддлтон, Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон і інші: найбільш розкішні образи премії BAFTA-2020
Шарліз Терон (фото: instagram.com/dior)

Вивчаємо кращі образи знаменитостей

Премія BAFTA, яка відбулася 2 лютого в лондонському Альберт-холі, вже давно отримала негласне звання британського «Оскара». Отримати нагороду Британської академії кіно і телевізійних мистецтв так само престижно і значимо для будь-якого діяча кіноіндустрії. Сам захід проходить в урочистій розкішній атмосфері, а тому вечір перетворюється на калейдоскоп кращих вечірніх образів від світових кутюр'є.

Кейт Міддлтон, Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон і інші: найбільш розкішні образи премії BAFTA-2020Кейт Міддлтон, Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон і інші: найбільш розкішні образи премії BAFTA-2020Кейт Міддлтон, Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон і інші: найбільш розкішні образи премії BAFTA-2020Зірки на премії BAFTA 2020 (фото: instagram.com/bafta)

У цьому році на червоній доріжці блищало безліч знаменитостей, як претендентів на премію, так і бажаючих підтримати колег. Відзначилася тут і знаменита британська пара – Кейт Міддлтон і принц Вільям. Герцогиня прийшла в білому платті з золотистим візерунком від Alexander McQueen, в якому вже виходила в світ у 2012-му році.

Кейт Міддлтон, Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон і інші: найбільш розкішні образи премії BAFTA-2020

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/bafta)

Одним з найяскравіших образів вечора, без сумніву, став Шарліз Терон. Вона з'явилася в бузковій сукні від Dior з відкритими плечима і глибоким декольте. Не менше уваги привернула і Скарлетт Йоханссон у рожевій сукні, розшитій каменями і прикрашеному пір'ям. Воно підкреслило спокусливу фігуру зірки і зробило її надзвичайно привабливою.

Марго Роббі вибрала чорний закрите вьрання, головна родзинка якого – оголена спина. Дівчина тріумфатора вечора Хоакіна Фенікса – Руні Мара – також віддала перевагу чорному. Як і дочка Джонні Деппа – Лілі Роуз Депп. Тільки юна красуня вирішила бути максимально відвертою: вона з'явилася в мереживній напівпрозорій сукні Chanel, що продемонструвала її стрункі ноги оголені груди. Ще одна зоряна красуня, яка забрала чергову статуетку – Рене Зеллвегер – приміряла блідо-рожеве плаття-футляр від Prada... Милуємося!

Кейт Міддлтон, Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон і інші: найбільш розкішні образи премії BAFTA-2020Кейт Міддлтон, Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон і інші: найбільш розкішні образи премії BAFTA-2020Кейт Міддлтон, Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон і інші: найбільш розкішні образи премії BAFTA-2020Кейт Міддлтон, Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон і інші: найбільш розкішні образи премії BAFTA-2020Кейт Міддлтон, Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон і інші: найбільш розкішні образи премії BAFTA-2020Кейт Міддлтон, Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон і інші: найбільш розкішні образи премії BAFTA-2020Гості вечора (фото: instagram.com/dior; instagram.com/versace; принскрин instagram.com/factsandgossip$ instagram.com/trendlifemag)

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