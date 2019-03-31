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Битва образів: Бріжит Макрон зустрілася з королевою Ранією

Lite » Мода 31.03.2019 - 15:19
Битва образів: Бріжит Макрон зустрілася з королевою Ранією
Фото: Бріджит і Еммануель Макрон (facebook.com elysee.fr)

Президент і перша леді Франції приймали високопоставлених гостей в Парижі

На днях в Єлисейському палаці в Парижі відбулася зустріч глав двох держав - президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит приймали поважних гостей, короля Йорданії Абдаллу II і його дружину Ранію. Обидві перші леді відомі своїм бездоганним стилем і не раз викликали захоплення вибором нарядів для офіційних заходів.

Поки глави держав обговорювали регіональні кризи і арабо-ізраїльський конфлікт, увага модних критиків була прикута до знімків з фотосесії, яку влаштували біля палацу.

Битва образів: Бріжит Макрон зустрілася з королевою Ранією

Фото: (instagram.com/queenrania)

65-річна Бріжит постала перед камерами в елегантному total look синього кольору - сукні до коліна, яка підкреслила її стрункі ноги, і туфлях-човниках в тон.

Битва образів: Бріжит Макрон зустрілася з королевою РанієюБитва образів: Бріжит Макрон зустрілася з королевою Ранією

Фото: (instagram.com/emmanueletbrigittemacron)

Що стосується 48-річної королеви Ранії, вона віддала перевагу більш неформальному, але в той же час досить вишуканому вбранню чорного кольору. Дружина Абдалли II блищала в пишній спідниці-плісе з мереживною обробкою і стильному піджаку з еко-шкіри. Вона доповнила образ туфлями і сумочкою в тон.

Битва образів: Бріжит Макрон зустрілася з королевою РанієюБитва образів: Бріжит Макрон зустрілася з королевою Ранією

Фото: (instagram.com/arabianroyalagency)

Обидві жінки залишили волосся розпущеним, але красиво його уклали.

Битва образів: Бріжит Макрон зустрілася з королевою РанієюБитва образів: Бріжит Макрон зустрілася з королевою Ранією

Фото: (instagram.com/jordansroyalfamily)

Нагадаємо, раніше Бріжит Макрон прийшла в єгипетський храм в неналежному вбранні, чим викликала обурення в мережі.

Ми також писали, що Вікторія Бекхем показала розкішну фігуру в елегантному брючному костюмі.

До речі, голлівудська зірка Демі Мур засвітилася в розкішній сукні-вишиванці від українського дизайнера.

 

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