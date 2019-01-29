Бріжит Макрон прийшла в єгипетський храм в неналежному вбранні: мережа обурена

Фото: Бріджит і Еммануель Макрон (facebook.com elysee.fr)

Дружина президента Франції здивувала діловим костюмом і кросівками

Стиль і зовнішній вигляд дружини президента Франції Еммануеля Макрона, 65-річної Бріжит привернув пильну увагу преси і викликав бурхливі обговорення в мережі. Перша леді, яка зазвичай одягається дуже стильно і елегантно, вразила всіх незвичайним і навіть кілька неналежним нарядом під час візиту президентської родини до Єгипту, повідомляє Daily Mail.

Для відвідування древнього храму, висіченого в скелі Абу-Сімбел на західному березі Нілу, Бріжит вибрала класичний сірий діловий костюм та кросівки від Louis Vuitton.

Фото: (instagram.com/thebrigittestyle)

Фотографії Еммануеля і Бріджит Макрон були опубліковані в багатьох виданнях і соціальних мережах і викликали суперечки серед користувачів інтернету. Багато хто вважав такий наряд недоречним для відвідування древнього храму.

Фото: (instagram.com/thebrigittestyle)

Користувачів мережі також збентежило спортивне взуття першої леді з лімітованої колекції люксового бренду, ціна за пару якого становить близько 835 доларів. Навіть британське видання Daily Express визнало подібний образ "шокуючим". А модні критики були дещо здивовані тим, що Макрон дозволила собі проігнорувати дрес-код.

Фото: (instagram.com/closer_france)

Проте багато звичайних користувачів інтернету схвалили її вибір і зазначили, що комфорт і безпека важливіше дотримання протоколу і немає нічого такого в зручному взутті.

Зазначимо, що Бріжит, яка старша за чоловіка на 24 роки, не соромиться свого віку і часто вибирає одяг, що підкреслює її фігуру і стрункі ноги.

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Відео: РБК-Україна