ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голлівудська зірка засвітилася в розкішному платті-вишиванці від українського дизайнера

Lite » Мода 24.03.2019 - 17:04
Голлівудська зірка засвітилася в розкішному платті-вишиванці від українського дизайнера
Фото: Демі Мур (instagram.com/demimooreofficial)

У яскравому вбранні актриса відвідала святкування 10 річниці шлюбу колишнього чоловіка Брюса Вілліса

Українські бренди продовжують підкорювати світові ринки, і все частіше в нарядах від вітчизняних дизайнерів можна помітити всесвітньо відомих знаменитостей. Однією з них стала і голлівудська актриса Демі Мур, яка була помічена в розкішному платті-вишиванці від Vita Kin.

В чудовому вбранні вона відвідала вечірку в честь 10-ї річниці весілля свого колишнього чоловіка Брюса Вілліса з його другою дружиною Еммою Хемінг.

56-річна Демі з'явилася там у розкішній жовтій з білою вишивкою сукні з колекції українського дизайнера. Яскравий образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами, а довге волосся залишила розпущеним.

Голлівудська зірка засвітилася в розкішному платті-вишиванці від українського дизайнераГоллівудська зірка засвітилася в розкішному платті-вишиванці від українського дизайнера

Фото: (instagram.com/dailymoore_)

На події також були присутні доньки 64-річного Брюса Вілліса від шлюбу з Демі Мур – 30-річна Румер, 27-річна Скеаут Лара та 25-річна Таллула. Румер опублікувала загальне фото на своїй сторінці в Instagram.

Голлівудська зірка засвітилася в розкішному платті-вишиванці від українського дизайнера

Фото: (instagram.com/rumerwillis)

Дівчата із задоволенням спілкувалися з усіма гостями і навіть заспівали під гітару. Вони також дружать з дочками актора від другого шлюбу - малятами Евелін і Мейбл. До речі, Брюс і Емма повторно обмінялися клятвами вірності.

Нагадаємо, що Брюс Вілліс і Демі Мур були одружені з листопада 1987 року і до жовтня 2000 року. Після розлучення актриса взяла опіку над трьома дітьми, проте залишилася в хороших відносинах з екс-чоловіком.

Раніше співачка Тіна Кароль зачарувала весняним образом від українських дизайнерів.

Ми також повідомляли, що відома британська співачка Дуа Ліпа вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера Наталії Зінько.

Крім того, всесвітньо відома австралійська співачка Кайлі Міноуг вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера. Так, на своє шоу в Дубліні (Ірландія) 50-річна артистка одягла чорний топ бренду Anna October.

 

"Вогняна діва": Тіна Кароль у розкішному вбранні заворожила мережу Зірка "Гри престолів" позувала для модного глянцю в розкішних нарядах
Новини України актрисанаряд
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся