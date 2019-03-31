Битва образов: Брижит Макрон встретилась с королевой Ранией

Президент и первая леди Франции принимали высокопоставленных гостей в Париже
На днях в Елисейском дворце в Париже состоялась встреча глав двух государств - президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит принимали важных гостей, короля Иордании Абдаллу II и его жену Ранию. Обе первые леди известны своим безупречным стилем и не раз вызывали восхищение выбором нарядов для официальных мероприятий.
Пока главы государств обсуждали региональные кризисы и арабо-израильский конфликт, внимание модных критиков было приковано к снимкам с фотосессии, которую устроили возле дворца.
Фото: (instagram.com/queenrania)
65-летняя Брижит предстала перед камерами в элегантном total look синего цвета - платье до колена, подчеркнувшем ее стройные ноги, и туфлях-лодочках в тон.
Фото: (instagram.com/emmanueletbrigittemacron)
Что касается 48-летней королевы Рании, она предпочла более неформальный, но в то же время весьма изысканный наряд черного цвета. Жена Абдаллы II блистала в пышной юбке-плиссе с кружевной отделкой и стильном пиджаке из эко-кожи. Она дополнила образ туфлями и сумочкой в тон.
Фото: (instagram.com/arabianroyalagency)
Обе женщины оставили волосы распущенными, но красиво их уложили.
Фото: (instagram.com/jordansroyalfamily)
Напомним, ранее Брижит Макрон пришла в египетский храм в неподобающем наряде, чем вызвала возмущение в сети.
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