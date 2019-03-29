Ікона стилю: Вікторія Бекхем показала розкішну фігуру в елегантному брючному костюмі

Французький дизайнер Хайдер Акерманн, Вікторія Бекхем і Олів'є Рустен (фото: instagram/victoriabeckham)

Дизайнер відвідала церемонію нагородження конкурсу Fashion Trust Arabia

Вчора, 28 березня, в Катарі пройшов перший конкурс Fashion Trust Arabia, покликаний відзначити кращих арабських дизайнерів і надати їм фінансову підтримку у розвитку брендів. Судити молоді таланти довірили визнаним фешн-гравцям: до складу журі престижного конкурсу увійшли супермодель і філантроп Наталія Водянова, топ-модель, композитор, співачка і екс-перша леді Франції Карла Бруні, креативний директор Balmain Олів'є Рустен, а також дизайнер і ікона стилю Вікторія Бекхем.

На вивчення і оцінку колекцій вони витратили півдня, а ввечері – на офіційному гала-вечері – були оголошені результати.

Ця подія зібрала масу знаменитостей: тут побували Наомі Кемпбелл, Алессандра Амбросіо, Антуан Арно, який прилетів підтримати Наталю (днями в Дохе відбудеться бал на честь свого фонду "Оголені серця", яким вона керує), Уляна Сергієнко, Саша Лусс і багато інші.

Стильна Вікторія Бекхем на церемонії Fashion Trust Arabia (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звісно, до такої урочистої події зірки готувалися заздалегідь.

Приміром, Вікторія Бекхем докладно розповіла (і показала в сторыз на своїй сторінці в Instagram) процес збору на вечір: від вибору тіней для повік, всіх тонкощів створення макіяжу і зачіски до підбору розкішних прикрас з дорогоцінним камінням до свого костюма. А пізніше не шкодувала сил на демонстрацію отриманого стильного образу. "Великий день в Дохе на Fashion Trust Arabia, розбурхана очікуванням вечірньої церемонії!", – вона підписала знімок.

Французький дизайнер Хайдер Акерманн, Вікторія Бекхем і Олів'є Рустен (фото: instagram/victoriabeckham)

Для виходу дизайнер цілком передбачувано вибрала чорний брючний костюм: вузькі брюки і піджак, накинутий згори на блузу з незвичайним коміром, широкими манжетами і розкішними ґудзиками-камінням. "Кілька гарних гудзиків – і блуза виглядає абсолютно по-новому", – зізнається Вікторія у сторвз. Доповнили образ туфлі-човники і сережки з діамантами.

"Моя ікона стилю", "Неймовірно стильний класичний образ", "Обожнюю цю леді-бос! Їй по плечу будь-які цілі", "Обожнюю цей лук", "Чудово як завжди", "Дуже, дуже, дуже елегантно", "Ти виглядаєш на 30", "Ідеально", "Арабська шик", "Найкрасивіша жінка в світі", "Дуже елегантно", – засипали коментарями британську зірку.

Нагадаємо, раніше в яскравих образах Наталя Водянова та Вікторія Бекхем з'явилися на відкритті Національного музею Катару.

Також до цього Вікторія Бекхем показала улюблені речі з нової колекції.