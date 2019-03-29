ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ікона стилю: Вікторія Бекхем показала розкішну фігуру в елегантному брючному костюмі

Lite » Мода 29.03.2019 - 11:38
Ікона стилю: Вікторія Бекхем показала розкішну фігуру в елегантному брючному костюмі
Французький дизайнер Хайдер Акерманн, Вікторія Бекхем і Олів'є Рустен (фото: instagram/victoriabeckham)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Дизайнер відвідала церемонію нагородження конкурсу Fashion Trust Arabia

Вчора, 28 березня, в Катарі пройшов перший конкурс Fashion Trust Arabia, покликаний відзначити кращих арабських дизайнерів і надати їм фінансову підтримку у розвитку брендів. Судити молоді таланти довірили визнаним фешн-гравцям: до складу журі престижного конкурсу увійшли супермодель і філантроп Наталія Водянова, топ-модель, композитор, співачка і екс-перша леді Франції Карла Бруні, креативний директор Balmain Олів'є Рустен, а також дизайнер і ікона стилю Вікторія Бекхем.

На вивчення і оцінку колекцій вони витратили півдня, а ввечері – на офіційному гала-вечері – були оголошені результати.

Ця подія зібрала масу знаменитостей: тут побували Наомі Кемпбелл, Алессандра Амбросіо, Антуан Арно, який прилетів підтримати Наталю (днями в Дохе відбудеться бал на честь свого фонду "Оголені серця", яким вона керує), Уляна Сергієнко, Саша Лусс і багато інші.

Вікторія Бекхем

Стильна Вікторія Бекхем на церемонії Fashion Trust Arabia (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звісно, до такої урочистої події зірки готувалися заздалегідь.
Приміром, Вікторія Бекхем докладно розповіла (і показала в сторыз на своїй сторінці в Instagram) процес збору на вечір: від вибору тіней для повік, всіх тонкощів створення макіяжу і зачіски до підбору розкішних прикрас з дорогоцінним камінням до свого костюма. А пізніше не шкодувала сил на демонстрацію отриманого стильного образу. "Великий день в Дохе на Fashion Trust Arabia, розбурхана очікуванням вечірньої церемонії!", – вона підписала знімок.

Ікона стилю: Вікторія Бекхем показала розкішну фігуру в елегантному брючному костюмі

Французький дизайнер Хайдер Акерманн, Вікторія Бекхем і Олів'є Рустен (фото: instagram/victoriabeckham)

Для виходу дизайнер цілком передбачувано вибрала чорний брючний костюм: вузькі брюки і піджак, накинутий згори на блузу з незвичайним коміром, широкими манжетами і розкішними ґудзиками-камінням. "Кілька гарних гудзиків – і блуза виглядає абсолютно по-новому", – зізнається Вікторія у сторвз. Доповнили образ туфлі-човники і сережки з діамантами.

Ікона стилю: Вікторія Бекхем показала розкішну фігуру в елегантному брючному костюмі

"Моя ікона стилю", "Неймовірно стильний класичний образ", "Обожнюю цю леді-бос! Їй по плечу будь-які цілі", "Обожнюю цей лук", "Чудово як завжди", "Дуже, дуже, дуже елегантно", "Ти виглядаєш на 30", "Ідеально", "Арабська шик", "Найкрасивіша жінка в світі", "Дуже елегантно", – засипали коментарями британську зірку.

Нагадаємо, раніше в яскравих образах Наталя Водянова та Вікторія Бекхем з'явилися на відкритті Національного музею Катару.

Також до цього Вікторія Бекхем показала улюблені речі з нової колекції.

Ешлі Грем підкреслила пишні форми ефектною сукнею з пікантним розрізом В об'ємному піджаку і білих чоботях: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала трендовий образ
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Виктория Бекхэмстильмодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся