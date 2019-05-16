Елегантна і розкішна: Белла Хадід блищить в Каннах в стильному образі Dior

Белла Хадід і Карла Бруні (фото: instagram.com/vogueparis)

22-річна супермодель приміряла ансамбль в бежевих тонах

Белла Хадід вже давно тісно співпрацює з французьким будинком Dior. 22-річна модель є лицем декількох косметичних ліній, бере участь у показах і численних заходах як амбасадор марки. Тож на урочистому вечері Dior, який був влаштований брендом і журналом Vogue Paris в рамках Каннського фостиваля, вона не з'явитися не могла.

Белла Хадід в Каннах (фото: instagram.com/bazaaruk/)

Дівчина прийшла на розкішний івент в нюдовом вбранні, що повторює знаменитий силует New Look. Короткий трикотажний напівпрозорий топ бежевого відтінку, що демонструє сталевий прес, тендітні плечі і розкішні груди Белли, ідеально доповнив пишну атласну спідницю. У руках модель тримала міні-версію культової сумки Dior Saddle bag. А на ногах у неї красувалися витончені човники в тон всьому вбранню. Виглядала Белла, як завжди, надзвичайно стильно і сексуально.

Вечеря Dior зібрав масу знаменитостей (фото: instagram.com/vogueparis)

Мейк-ап молодшої Хадід робив не хто інший як креативний директор макіяжу Dior – Пітер Філіпс, який нещодавно демонстрував на своїй улюблениці нові б'юті-продукти культового бренду. Так що не дивно, що шкіра Белли сяяла свіжістю, погляд був привабливим, а посмішка – чуттєвою. Волосся Беллі поклали у високу зачіску. До речі, укладання з чубчиком практично повністю повторювало стиль Карли Бруні, яка також була присутня на вечорі. І неймовірна схожість двох красунь стала предметом обговорень в мережі.

Белла Хадід і Карла Бруні (фото: instagram.com/carlabruniofficial)

"З моєю (трохи молодшою) сестрою Белою Хадід на вечері Vogue Paris і Dior в Каннах", – написала Карла на своїй офіційній сторінці в Instagram. "Люблю тебе дуже сильно", – відповіла їй 23-річна зірка подіумів.

Красуні явно знайшли спільну мову і весь вечір демонстрировали теплі почуття (фото: instagram.com/vogueparis)

До речі, на цій же вечірці також відзначилися Моніка Беллуччі з коханим, модель і актриса Шейлін Вудлі, актр і режисер Ксав'є Долан, режисер Педро Альмадовар і багато інших. А ось старша Хадід – Джіджі, в Каннах поки що не з'явилася.