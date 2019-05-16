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Це любов: 54-річна Моніка Беллуччі і 36-річний Ніколас Лефевр з'явилися в Каннах

Lite » Мода 16.05.2019 - 16:43
Це любов: 54-річна Моніка Беллуччі і 36-річний Ніколас Лефевр з'явилися в Каннах
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Пара відвідала урочисту вечерю Dior

Моніка Беллуччі не могла пропустити однуз найвідоміших світських подій сезону – Каннський кінофестиваль, який в цьому році проходить з 14 по 25 травня. І причому прилетіла не одна, а в компанії коханого – французького художника Ніколаса Лефевра, молодшого своєї обраниці на 18 років. Це вже далеко не перший спільний вихід знаменитої італійської красуні і її бойфренда. Так, вони з'являлися на модних показах і івентах, а нещодавно відзначилися у Венеції на балу. Але кожен раз Моніка і Ніколас привертають увагу не менше, ніж екс-чоловік Беллуччі – Венсан Кассель зі своєю молодою дружиною Тіною Кунаки.

Це любов: 54-річна Моніка Беллуччі і 36-річний Ніколас Лефевр з'явилися в Каннах

Моніка Беллуччі і Ніколас Лефевр в Каннах (фото: instagram.com/monicabelluccikazakh)

Вчора, 15 травня, Моніка і Ніколас відвідали вечірку Dior Dinner, влаштовану в рамках 72-го Каннського кінофестивалю. І одразу ж привернули увагу світової преси.

Це любов: 54-річна Моніка Беллуччі і 36-річний Ніколас Лефевр з'явилися в Каннах
36-річний художник Ніколас Лефевр – новий коханий Моніки (фото: instagram.com/nicolaslefebvre.artist)

Моніка вибрала для урочистого заходу розкішне плаття з принтом від Dior з глибоким вирізом, поясом на талії, напівпрозорими рукавами і пишною спідницею. Доповнили образ великі сережки Cartier і невелика сумочка, також Dior. Окремої уваги заслуговує розкішна зачіска і макіяж в коричневих тонах, завдяки яким Моніка, що і без того виглядає розкішно, помолодшала ще років на 10.

Це любов: 54-річна Моніка Беллуччі і 36-річний Ніколас Лефевр з'явилися в КаннахМоніка на вечері Dior (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На захід вони прийшли в обнімку з Ніколасом, одягненим у молочного відтінку костюм і білу сорочку, які доповнив чорними туфлями і ременем. Виглядали закохані задоволеними і щасливими. Вони з радістю позували фотографам і не отдохили один від одного ні на крок. Але тим не менш, Моніка, за своїм звичаєм, не стала публікувати спільні знімки в особистий мікроблог, обмежившись фото з подругою – іранської актрисою театру і кіно Фарахані. "Минулої ночі на вечері, організованому Dior і Vogue, з красивою і талановитої @golfarahani", – написала Моніка на своїй сторінці в Instagram.

Це любов: 54-річна Моніка Беллуччі і 36-річний Ніколас Лефевр з'явилися в Каннах54-річна Моніка Беллуччі як і раніше виглядає розкішно (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Звичайно ж, визнана красуня відразу отримала масу компліментів і теплих слів:

  • "Люблю вас обох"
  • "Ви обидві фантастичні"
  • "Дві прекрасні дами і артистки"
  • "Ви прекрасні!"
  • "Приголомшливі обидві"
  • "Королеви"

До речі, Каннський кінофестиваль відвідали також і Венсан Кассель з Тіною Кунакі, яка нещодавно стала мамою.

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