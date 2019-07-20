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Уповільнює старіння: дієтолог розповіла про доступний anti-age продукт

Lite » Їжа 20.07.2019 - 15:09
Уповільнює старіння: дієтолог розповіла про доступний anti-age продукт
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт озвучила, що обов'язково варто включити в меню

Уповільнити процеси старіння в організмі і довше залишатися молодою – мрія будь-якої жінки. Не останню роль у цьому процесі відіграє і харчування, адже, як відомо, краса йде зсередини. Професійний дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова на сторінці в Instagram назвала корисний anti-age продукт, який допоможе оздоровити і омолодити організм.

За словами експерта, саме зелень допомагає впоратися з процесами старіння і забезпечити організм всіма необхідними вітамінами і макроелементами для збереження квітучого зовнішнього вигляду і відмінного самопочуття.

Дієтолог запевняє, що зелень - не теж саме що овочі, тому вони не взаємозамінні. Нам потрібні і зелень і овочі щодня. Зелень - це велика кількість клітковини, антиоксидантів, джерело вітамінів і мінералів і продукт anti-age.

Уповільнює старіння: дієтолог розповіла про доступний anti-age продукт

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Топ-8 видів зелені від нутриціолога:

  • Салат ромен - пружне і насичене листя, хороша основа будь-якого салату. Смачно на будь-який бутерброд або просто вприкуску з чим завгодно.
  • Майнгольд або листовий буряк - смак з кислинкою. У складі є сиринговая кислота, яка допомагає нормалізувати рівень цукру в крові і уповільнюють засвоєння вуглеводної їжі.

Уповільнює старіння: дієтолог розповіла про доступний anti-age продукт

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Синій листовий салат - і колір гарний, і високий вміст йоду (за це відповідає синій колір листя).
  • Рукола. "Я називаю її корисна гіркота", - говорить експерт.
  • Базилік - можна вибрати як зелений, так і фіолетовий, залежно від уподобань.
  • Кріп і петрушка - класика всіх салатів.
  • Зелена цибуля - багато каратиноида зеаксантину, та й просто дуже смачно.
  • М'ята - і чай, і у воду з імбиром, і в лід для вмивання.

Уповільнює старіння: дієтолог розповіла про доступний anti-age продукт

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Корисна звичка - додавати трохи зелені до кожної основної їжі", - наголосила нутриціолог.

Нагадаємо, що експерт по схудненню Катя Медушкина розповіла, чи можна схуднути завдяки роздільному харчуванню.

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