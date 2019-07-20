Уповільнює старіння: дієтолог розповіла про доступний anti-age продукт

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт озвучила, що обов'язково варто включити в меню

Уповільнити процеси старіння в організмі і довше залишатися молодою – мрія будь-якої жінки. Не останню роль у цьому процесі відіграє і харчування, адже, як відомо, краса йде зсередини. Професійний дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова на сторінці в Instagram назвала корисний anti-age продукт, який допоможе оздоровити і омолодити організм.

За словами експерта, саме зелень допомагає впоратися з процесами старіння і забезпечити організм всіма необхідними вітамінами і макроелементами для збереження квітучого зовнішнього вигляду і відмінного самопочуття.

Дієтолог запевняє, що зелень - не теж саме що овочі, тому вони не взаємозамінні. Нам потрібні і зелень і овочі щодня. Зелень - це велика кількість клітковини, антиоксидантів, джерело вітамінів і мінералів і продукт anti-age.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Топ-8 видів зелені від нутриціолога:

Салат ромен - пружне і насичене листя, хороша основа будь-якого салату. Смачно на будь-який бутерброд або просто вприкуску з чим завгодно.

Майнгольд або листовий буряк - смак з кислинкою. У складі є сиринговая кислота, яка допомагає нормалізувати рівень цукру в крові і уповільнюють засвоєння вуглеводної їжі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Синій листовий салат - і колір гарний, і високий вміст йоду (за це відповідає синій колір листя).

Рукола. "Я називаю її корисна гіркота", - говорить експерт.

Базилік - можна вибрати як зелений, так і фіолетовий, залежно від уподобань.

Кріп і петрушка - класика всіх салатів.

Зелена цибуля - багато каратиноида зеаксантину, та й просто дуже смачно.

М'ята - і чай, і у воду з імбиром, і в лід для вмивання.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Корисна звичка - додавати трохи зелені до кожної основної їжі", - наголосила нутриціолог.

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