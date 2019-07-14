Здорове харчування для новачків: топ-10 принципів

Ілюстративне фото (instagram.com/salatshop)

Ці основні принципи допоможуть вам перейти на правильне харчування

Якщо ви хочете перейти на здорове харчування, але не знаєте, з чого почати - вам допоможуть ці основні принципи. Дієтолог і фахівець з детоксу Ольга Малишева перерахувала їх на своїй сторінці в Instagram.

"Якщо б потрібно було розповісти новачкові про здорове харчування за п'ять хвилин, я б розповіла про ці 10 принципів", - зазначила експерт.

1. Не їжте рафіновані продукти. Рафінований цукор, рафінована фруктоза, рафінована олія, рафінована борошно, рафінована кухонна сіль — якщо виключити всі продукти з цими інгредієнтами, раціон дуже швидко стане здоровим. ⠀

2. Їжте багато овочів і зелені. Свіжі і приготовані. Кожен день і з кожним прийомом їжі. Овочі — найкраща основа будь-якого раціону. ⠀

Ілюстративне фото (instagram.com/salatshop)

3. Слідкуйте за різноманітністю. Різноманітність раціону — можливість отримувати всі необхідні поживні речовини з їжі, а не з Бадів. ⠀

4. Міра — запорука здоров'я. Раз у рік за новорічним столом можна переїсти салатів, але часте переїдання суперечить довгому і здоровому життю. ⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Рання вечеря і перерва хоча б в 12 годин між вечерею і сніданком (наприклад, вечеря закінчили в 19:00, снідаєте не раніше 7:00). ⠀

6. Будь-які зміни в харчуванні вводите поступово. Будьте чесними з собою, враховуйте свій сьогоднішній спосіб життя і свої можливості.

7. Відмовтеся від почуття провини, перфекціонізму і ярликів. Прагніть до кращого версії себе, але не до ідеалу.

8. Не їжте за комп'ютером, перед телевізором і з телефоном в руці. У мене виходить не завжди, але я намагаюся. І пам'ятаю про попередній пункт.

Ілюстративне фото (pexels.com)

9. Дозвольте собі їсти все, але нехай даремна їжа буде швидше винятком. Хтось їсть 80% корисного, а 20% не дуже. Хтось раз в день з'їдає глазурований сирок, а хтось випиває келих вина раз в місяць.

Ілюстративне фото (pexels.com)

10. Не думайте про їжу занадто багато. Підберіть таку систему, яка не робить вас заручником дієти.



"Ці принципи працюють незалежно від обраної системи — вегетаріанство, палео чи кето. І мені часто здається, що хороші результати може дати будь-яка система харчування (навіть сама дивна), якщо слідувати цим десяти принципам", - підсумувала Ольга.

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