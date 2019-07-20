Замедляет старение: диетолог рассказала о доступном anti-age продукте

Эксперт озвучила, что обязательно стоит включить в меню
Замедлить процессы старение в организме и дольше оставаться молодой – мечта любой женщины. Не последнюю роль в этом процессе играет и питание, ведь, как известно, красота идет изнутри. Профессиональный диетолог-нутрициолог Лора Филиппова на странице в Instagram назвала целебный anti-age продукт, который поможет оздоровить и омолодить организм.
По словам эксперта, именно зелень помогает справиться с процессами старение и обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и макроэлементами для сохранения цветущего внешнего вида и отличного самочувствия.
Диетолог уверяет, что зелень - не тоже самое что овощи, поэтому они не взаимозаменяемы. Нам нужны и зелень, и овощи каждый день. Зелень - это большое количество клетчатки, антиоксидантов, кладезь витаминов и минералов и продукт anti-age.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Топ-8 видов зелени от нутрициолога:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
"Полезная привычка - добавлять немного зелени к каждой основной еде", - подчеркнула нутрициолог.
Напомним, что эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала, можно ли похудеть благодаря раздельному питанию.
Ранее диетолог Альбина Комиссарова ответила на вопрос, можно ли употреблять на ночь творог и кефир.