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Замедляет старение: диетолог рассказала о доступном anti-age продукте

Lite » Еда 20.07.2019 - 15:09
Замедляет старение: диетолог рассказала о доступном anti-age продукте
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт озвучила, что обязательно стоит включить в меню

Замедлить процессы старение в организме и дольше оставаться молодой – мечта любой женщины. Не последнюю роль в этом процессе играет и питание, ведь, как известно, красота идет изнутри. Профессиональный диетолог-нутрициолог Лора Филиппова на странице в Instagram назвала целебный  anti-age продукт, который поможет оздоровить и омолодить организм.

По словам эксперта, именно зелень помогает справиться с процессами старение и обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и макроэлементами для сохранения цветущего внешнего вида и отличного самочувствия.

Диетолог уверяет, что зелень - не тоже самое что овощи, поэтому они не взаимозаменяемы. Нам нужны и зелень, и овощи каждый день. Зелень - это большое количество клетчатки, антиоксидантов, кладезь витаминов и минералов и продукт anti-age.

Замедляет старение: диетолог рассказала о доступном anti-age продукте

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Топ-8 видов зелени от нутрициолога:

  • Салат ромен - упругие и насыщенные листья, хорошая основа любого салата. Вкусно на любой бутерброд или просто вприкуску с чем угодно.
  • Майнгольд или листовая свекла - вкус с кислинкой. В составе есть сиринговая кислота, которая помогает нормализовать уровень сахара в крови и замедлить усвоение углеводной пищи.

Замедляет старение: диетолог рассказала о доступном anti-age продукте

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Синий листовой салат - и цвет красивый, и высокое содержание йода (за это отвечает синий цвет листьев).
  • Руккола. "Я называю ее полезная горечь", - говорит эксперт.
  • Базилик - можно выбрать как зеленый, так и фиолетовый, в зависимости от предпочтений.
  • Укроп и петрушка - классика всех салатов.
  • Зеленый лук - много каратиноида зеаксантина, да и просто очень вкусно.
  • Мята - и в чай, и в воду с имбирем, и в лед для умывания.

Замедляет старение: диетолог рассказала о доступном anti-age продукте

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Полезная привычка - добавлять немного зелени к каждой основной еде", - подчеркнула нутрициолог.

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