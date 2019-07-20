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Чи можна схуднути на роздільному харчуванні: дієтолог розвіяла міфи

Lite » Їжа 20.07.2019 - 08:53
Чи можна схуднути на роздільному харчуванні: дієтолог розвіяла міфи
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Катя Медушкина впевнена, що головне - здоровий повноцінний раціон

Серед тих, що худнуть, стають все більш популярні всілякі дієти і спеціальні системи харчування Проте всі вони ефективні і корисні? Експерт по схудненню Катя Медушкина на своїй сторінці в Instagram розвіяла міфи про роздільне харчування.

Експерт вважає, що подібна система не тільки не працює, але і шкодить здоров'ю.

Відповідно до принципів роздільного харчування, не можна одночасно їсти білки і вуглеводи, білки і кислоти, білки та жири, вживати за один прийом їжі два різних білкових продукту, "змішувати" крохмаль з цукром, а ще поєднувати з іншими продуктами молоко, кавун і диню.

Пояснюються вимоги тим, що при вживанні змішаної їжі процес розщеплення ферментами гальмується і призводить до бродіння, гниття їжі всередині та інтоксикації організму.

Чи можна схуднути на роздільному харчуванні: дієтолог розвіяла міфи

Ілюстративне фото (pexels.com)

А як насправді:

Наш організм здатний створювати "умови" для кожного етапу перетравлення їжі. Необхідні ферменти виділяються рефлекторно і вже точно здатні перетравити без будь-яких наслідків "змішану їжу".

Вживаючи продукти білкові і вуглеводні у різні прийоми їжі, людина сама себе робить "харчовим інвалідом", відучуючи організм продукувати ферменти одночасно і запускаючи таким чином незворотний процес.

Організм настільки адаптується до нової системи харчування, що в якийсь момент просто не зможе переварити природну змішану їжу.

Чи можна схуднути на роздільному харчуванні: дієтолог розвіяла міфи

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Теорія про роздільне харчування розбивається ще й об той факт, що не буває "однорідних" продуктів, адже в білковій їжі тваринного походження відчутно присутні жири, а в крупах, багатих складними вуглеводами, міститься рослинний білок.

А ви худнули при роздільному харчуванні не за рахунок поділу нутрієнтів, а за рахунок складу дозволених продуктів і зменшення обсягу ваших порцій – так діє будь-яка дієта, ніякого чарівництва!

Чи можна схуднути на роздільному харчуванні: дієтолог розвіяла міфи
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

"Гарантоване здорове схуднення починається зі здорового повноцінного раціону, тому не "винаходьте велосипед", - підсумувала дієтолог.

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