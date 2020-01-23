Викликає акне і набряки: дієтолог пояснила міфи про вплив молочки на шкіру і фігуру

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розвінчала омани про негативний вплив молочних продуктів на зовнішність

Останнім часом на просторах мережі все частіше стали говорити про негативний вплив молочних продуктів на організм дорослої людини з закликом відмовитися від молочки і виключити її з раціону. Але чи так страшно молоко та його похідні, як про це заявляють? Чи мають право на життя головні міфи про молочку або вони абсолютно безпідставні? Про це в Instagram розповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

Так, експерт підняла теми впливу молока на зовнішній вигляд і фігуру і пояснила, чи варто оминати такі продукти.

Чи викликає молоко акне?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дійсно, є дослідження, що підтверджують зв'язок між вживанням молочних продуктів і виникненням акне, але це не означає, що у всіх, хто п'є молоко, прищі. Це означає, що якщо у вас є акне, то вам необхідно вести щоденник харчування і відзначати реакцію. Якщо протягом щонайменше 2 тижнів підтверджується зв'язок, то спочатку пробуємо знизити кількість молока, а потім, повністю виключити, якщо буде потрібно. Але пам'ятайте, що ваші акне можуть бути і не пов'язані з молочкою.

Набряки - це від молока?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Цей міф взагалі не зрозуміло з чим пов'язаний, і експерт вважає його безпідставним. Якщо судити в цілому, то здорова людина схильна лише до фізіологічних набряків (вагітність, перельоти і т. д). Але якщо є якісь проблеми, то набрякати людина від будь-якої рідини, в тому числі і від молока. Тому, якщо вас турбує затримка рідини - зверніться до лікаря, а не співвідносьте все це з молоком.

Ще часто на набряки від молока грішать спортсмени, бачте "заливає", але це природно, спочатку на "сушці" безвуглеводній, потім, випиваємо стакан молока/їмо сир, отримуємо рідину+вуглеводи (лактоза), от тобі і набряки. Не сидіть на обмежувальних дієтах і не буде проблем.

Часто бачу у блогерів, "прибрала молочку, целюліт пропав, шкіра стала краще і вагу знизилася".

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Звичайно, якщо ви їли регулярно сметану, сирники, глазуровані сирки, пили латте і заїдали тірамісу, то відмова від молочних продуктів чудово позначиться на фігурі. Але якщо ваше споживання молочних продуктів полягало на чашці кави з молоком і 100 грам сиру раз в день, нічого чудесного ви не побачите, вже повірте.

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