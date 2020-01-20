ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шкода або користь: дієтолог розвіяла міфи про молоко з тривалим терміном зберігання

Lite » Їжа 20.01.2020 - 08:35
Шкода або користь: дієтолог розвіяла міфи про молоко з тривалим терміном зберігання
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про тонкощі обробки молока тривалого зберігання

Про те чи обов'язкові молочні продукти в раціоні дорослої людини фахівці з харчування сперечаються і донині. Але споживачів цікавить ще одне важливе питання: яке молоко вибрати і що стоїть за термічною обробкою цього продукту? Найчастіше люди шукають на етикетці мінімальний термін придатності, адже хіба може бути натуральним молоко з терміном 6 місяців? Або може? На ці питання відповіла дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше поділилася правилами вибору і вживання морепродуктів. На сторінці в Instagram вона розвіяла головні міфи про молоко з тривалим терміном придатності.

Від чого залежить термін придатності молочних продуктів?

  • вид термічної обробки
  • якість сирого молока
  • додаткові процеси очищення (мікрофільтрації)
  • умови розливу (асептичний)
  • технологія упаковки

Шкода або користь: дієтолог розвіяла міфи про молоко з тривалим терміном зберігання

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як видно, багато факторів, але основний це вид термічної обробки. Яким він може бути?

Пастеризація. При температурі близько 75 градусів - 30 хв і 100 градусів - 15 сек. Такий вид обробки знищує більшість патогенних бактерій (лістеріоз, черевний тиф, туберкульоз, дифтерія, бруцельоз), зберігаючи при цьому вітаміни. Термін зберігання такого молока при 4 ±2 градусах – до 7 діб.

Шкода або користь: дієтолог розвіяла міфи про молоко з тривалим терміном зберігання

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ульрапастеризация. При температурі близько 135 градусів 2-5 сек. Така обробка знищує практично всі види бактерій, зберігаючи при цьому поживну цінність, органолептичні властивості, кількість кальцію, молочнокислі бактерії, але знижується кількість фолієвої кислоти, вітаміну С, вітаміну В12 і В2. Таке молоко не скисає, а стає гірким по закінченню терміну придатності за рахунок розпаду білків. Термін зберігання такого молока в закритому вигляді при 2-25 градусах – до 3-6 місяців (і це норма!) за рахунок відпрацювання, асептичного обладнання та упаковки.

Шкода або користь: дієтолог розвіяла міфи про молоко з тривалим терміном зберігання

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Стерилізація. Практично теж саме, що і ультрапастеризація. У світовій практиці навіть ці терміни не розрізняють, молоко це маркується UHT-milk. При температурі вище 100 градусів 30 хв. Такий вид обробки знищує всі мікроорганізми, в тому числі і молочнокислі бактерії; вітаміни, мінерали. Термін зберігання такого молока в закритому вигляді – близько 6 міс.

Враховуючи співвідношення користі та безпеки, рекомендовано ульрапастеризованное або UHT молоко. Його можна і вагітним та дітям. Пастеризоване молоко для даних категорій населення може бути недостатньо безпечно. Молоко "з-під корови" і зовсім може бути небезпечно з-за відсутності будь-якої обробки.

Нагадаємо, що нутриціолог Олена Кален опублікував список продуктів, які не варто вживати жінкам.

Яким народним міфам про швидке схуднення не варто вірити: відповідь нутріціолога Як впоратися з постійним відчуттям голоду: дієві поради
Новини України правильное питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся