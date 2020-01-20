Шкода або користь: дієтолог розвіяла міфи про молоко з тривалим терміном зберігання

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про тонкощі обробки молока тривалого зберігання

Про те чи обов'язкові молочні продукти в раціоні дорослої людини фахівці з харчування сперечаються і донині. Але споживачів цікавить ще одне важливе питання: яке молоко вибрати і що стоїть за термічною обробкою цього продукту? Найчастіше люди шукають на етикетці мінімальний термін придатності, адже хіба може бути натуральним молоко з терміном 6 місяців? Або може? На ці питання відповіла дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше поділилася правилами вибору і вживання морепродуктів. На сторінці в Instagram вона розвіяла головні міфи про молоко з тривалим терміном придатності.

Від чого залежить термін придатності молочних продуктів?

вид термічної обробки

якість сирого молока

додаткові процеси очищення (мікрофільтрації)

умови розливу (асептичний)

технологія упаковки

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як видно, багато факторів, але основний це вид термічної обробки. Яким він може бути?

Пастеризація. При температурі близько 75 градусів - 30 хв і 100 градусів - 15 сек. Такий вид обробки знищує більшість патогенних бактерій (лістеріоз, черевний тиф, туберкульоз, дифтерія, бруцельоз), зберігаючи при цьому вітаміни. Термін зберігання такого молока при 4 ±2 градусах – до 7 діб.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ульрапастеризация. При температурі близько 135 градусів 2-5 сек. Така обробка знищує практично всі види бактерій, зберігаючи при цьому поживну цінність, органолептичні властивості, кількість кальцію, молочнокислі бактерії, але знижується кількість фолієвої кислоти, вітаміну С, вітаміну В12 і В2. Таке молоко не скисає, а стає гірким по закінченню терміну придатності за рахунок розпаду білків. Термін зберігання такого молока в закритому вигляді при 2-25 градусах – до 3-6 місяців (і це норма!) за рахунок відпрацювання, асептичного обладнання та упаковки.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Стерилізація. Практично теж саме, що і ультрапастеризація. У світовій практиці навіть ці терміни не розрізняють, молоко це маркується UHT-milk. При температурі вище 100 градусів 30 хв. Такий вид обробки знищує всі мікроорганізми, в тому числі і молочнокислі бактерії; вітаміни, мінерали. Термін зберігання такого молока в закритому вигляді – близько 6 міс.

Враховуючи співвідношення користі та безпеки, рекомендовано ульрапастеризованное або UHT молоко. Його можна і вагітним та дітям. Пастеризоване молоко для даних категорій населення може бути недостатньо безпечно. Молоко "з-під корови" і зовсім може бути небезпечно з-за відсутності будь-якої обробки.

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