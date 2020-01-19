Топ-5 продуктів небажаних для жінок: чек-лист від фахівця

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, які продукти краще виключити з раціону жінкам

Коли ми піклуємося про свою фігуру, то мова йде не тільки про підтримку стрункості, але і про здоров'я організму. Тому так важливо знати не тільки про продукти, які позитивно впливають на здоров'я, але й про ті, які слід обходити стороною. Нутриціолог Олена Кален, яка розвіяла головні міфи про способи швидкого зниження ваги, розповіла на сторінці Instagram, які продукти слід виключити з раціону жінкам і чому.

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Пам'ятайте, що вибираючи будь-який продукт, важливо вивчати етикетку і враховувати, що той інгредієнт, який зазначений першим — становить основний обсяг продукту. Чим більше цукру, солі і жиру міститься в продукті, тим більш яскраво виражені його смакові якості, часто на шкоду поживної цінності.

Продукти, які негативно впливають на організм жінки:

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Сіль. Викликає набряки. Особливо протипоказана за тиждень перед критичними днями. Уважно вивчайте етикетки продуктів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кава і чай. Негативно впливають на тканину молочних залоз, кофеїн підвищує рівень пролактину. Велика кількість викликає перезбудження нервової системи і має властивість накопичуватися в яєчниках, також погіршується робота кишківника. Чай бажано вибирати трав'яний, каву пити не більше 1-2 чашок в день.

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Цукор. Підвищує рівень інсуліну, через це можуть виникнути різні запальні захворювання статевих органів. Викликає перепади настрою, призводить до діабету другого типу та ожиріння внутрішніх органів. Краще відмовитися від вживання газованих напоїв, а пакетовані соки замінити на перемелені в блендері суміші з овочів, фруктів і зелені (смузі). Рекомендована добова доза цукру за даними ВООЗ для жінки становить не більше 9 чайних ложок в день.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Алкоголь. Порушує функціонування яєчників. Негативно впливає на формування яйцеклітин, викликаючи їх деструкцію.

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Чіпси. Викликають зміну обміну речовин, після якого швидше набирається вага при використанні меншої кількості їжі. За рахунок приготування в рафінованій олії чіпси стають канцерогенним продуктом і підвищують рівень поганого холестерину в крові, що призводить до ризику розвитку серцево-судинних захворювань і недоумства.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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