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Розвінчані міфи: Топ-5 корисних властивостей кави

Lite » Краса 22.01.2020 - 13:52
Розвінчані міфи: Топ-5 корисних властивостей кави
Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Дієтолог впевнена, щов розумних межах кава навіть необхідна

Суперечки про те, пити або не пити каву ведуться вже давно, дія цього продукту на організм людини постійно досліджується і кожен раз вчені шокують нас новими неймовірними фактами не на користь улюбленого напою, який, до речі, допомагає впоратися з почуттям голоду.

Але не все так однозначно, вважає дієтолог Олена Кален і все-таки не слід поспішати категорично виключати каву зі свого раціону.
Вона поділилася своєю добіркою топ-5 корисних властивостей кави:

1. Підвищує работоспоспособность. Кофеїн, що входить до складу напою, використовують в якості натурального стимулятора роботи мозку. Він покращує пам'ять і увагу. Також вченими доведено, що при регулярному вживанні кави знижується ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Розвінчані міфи: Топ-5 корисних властивостей кавиФото: (unsplash.com)

2. Допомагає засвоєнню їжі. У натуральній каві містяться таніни — дубильні речовини, які допомагають їжі перетравлюватися і нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Проте людям з гастритом, виразкою шлунка і іншими захворюваннями, варто відмовитися від напою, щоб не викликати загострення.

Розвінчані міфи: Топ-5 корисних властивостей кавиФото: (unsplash.com)⠀

3. Позбавляє від головного болю. Ученими доведено, що вживання кави допомагає справитися з головним болем. Виняток — біль, спричинена підвищеним тиском артеріальному.

4. Піднімає настрій. При регулярному вживанні напою піднімається настрій, людина може швидше вийти з емоційного спаду. Це відбувається тому що в складі кави присутні речовини, що збільшують вміст в мозку серотоніну.
Розвінчані міфи: Топ-5 корисних властивостей кави

Фото: (unsplash.com)

5. Знімає набряки. До складу кави входить теофілін — речовина, що прискорює кровообіг. За рахунок цього зайва рідина швидше виходить з організму.

Варто відзначити, що практично кожен пункт має невеликі застереження про те, що є обмеження для людей з проблемами зі здоров'ям, але здоровим людям, які п'ють якісний напій з хороших зерен нічого побоюватися.

Крім того, експерт склала список з топ-5 правил правильного харчування для жінок зрілого віку. Вона пояснила, як отримати всі необхідні корисні вітаміни і мікроелементи і при цьому не набрати зайву вагу.

А ще, що дієтолог Альбіна Комісарова розкрила всю правду про молоко з тривалим терміном придатності.

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