ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як не переїдати взимку: практичні поради дієтолога

Lite » Їжа 05.01.2020 - 15:19
Як не переїдати взимку: практичні поради дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт дала просту рекомендацію, як не піддатися обжерливості взимку

Активізація режиму "худну" зазвичай включається ближче до весни, а до середини зими після низки свят, які цілком могли пройти з мінімальними втратами для фігури, хочеться розслабитися і не думати про сезон купальників. Холод і відсутністю активних прогулянок тільки провокують сісти за стіл і отримати швидку радість від чогось смачного і поживного. Зимову обжерливість можна контролювати, і це не так складно, запевняє Instagram дієтолог Ольга Усенко.

Потрібна калорійність раціону і складні вуглеводи зроблять свою справу, і обжерливість відступить. Які ж продукти слід додати в меню?

В раціоні щодня повинні бути вуглеводи:

  • крупи
  • бобові
  • цільнозернові злаки
  • картопля
  • батат
  • хліб цільнозерновий

Як не переїдати взимку: практичні поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Щодня, 150-200 гр гарніру повинно бути в раціоні обов'язково. Потрібно чередувати протягом тижня різні варіанти страв: 4-5 різних гарнірів за 7 днів.

Якщо не набирати норму калорій/білків/жирів/вуглеводів, то жобжерливість не пройде, тому в холодну пору року ми повинні активніше стежити за кількістю і якістю свого раціону.

Як не переїдати взимку: практичні поради дієтолога
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В ідеалі, щоб не було перепадів в харчуванні та вазі, потрібно займатися своїм раціоном не тільки перед святом або взимку, а на постійній основі. Легше і результативніше один раз порушити або 2-3 рази і повернутися в колію, ніж готуватися кожен раз і починати як вперше.

Раніше нутріцилог Олена Кален поділилася списком вправ, які допоможуть залишатися стрункими і квітучими цілий рік.

Топ-5 продуктів, які допоможуть знизити навантаження на організм під час застілля Шкода або користь: дієтолог розкрила правду про інтервальне голодування
Новини України правильное питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся