Топ-10 вправ на свята для стрункості і краси

Ілюстративне фото (instagram.com/elenakalen)

Експерт поділилася ефективним планом дій

Під час свят і численних застіль дуже легко розслабитися і в результаті набрати зайві кілограми. Як же цього уникнути? Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка нещодавно перерахувала сім причин вживати воду при схудненні, на своїй сторінці в Instagram поділилася планом дій і вправ, які допоможуть зберегти стрункість і красу.

1) Почніть день з привітання сонцю: Сурья-намаскар — комплекс вправ Йоги. Короткий комплекс поєднує асани на розтягування тіла.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

2) Вакуум для живота, допоможе відчути плоский животик, після чого зайва їжа в рот не піде, а бонусом рельєфний прес.

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3) Планка — займає мінімум часу і сил, що особливо актуально в новорічні свята, але в той же час допомагає підтримувати в тонусі всі м'язи.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

4) Наберіть повітря в легені так, щоб живіт надувся, і уявіть, що всередині нього знаходиться повітряна кулька. Потім, одну руку кладемо на живіт, а на іншій представляємо пір'їнку, яке нам треба здути. І починаємо видихати, поступово, поки живіт не стане зовсім плоским. Повторити 2-3 рази. Корисно робити перед кожним прийомом їжі, тоді швидше прийде насичення.

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5) Візуалізуйте свій ідеальний образ кожен день. Уявляйте себе стрункою, легкою красунею — це допоможе підтримувати мотивацію і нагадувати мозку, в яку сторону потрібно рухатися.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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6) Цілуйтеся — пристрасний поцілунок здатний спалити 30 ккал, задумайтеся.

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7) Ходіть по квартирі голою (якщо це можливо, звичайно), особливо звертаючи увагу на дзеркальне відображення: подивимося що сильніше, апетит або відображення.

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8) Зимові розваги — весело і корисно для фігури. Санки (особливо добре, завозити дитину на санках на гірку), ігри в сніжки, ковзани і просто прогулянки.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

9) Хваліть себе за все підряд — це джерело гарного настрою і задоволення.

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10) Потягуйтеся! Частіше, більше і сильніше. Це допомагає розвивати відчуття свого тіла і краще його розуміти, що необхідно для зниження ваги, а займає мінімум часу. Потягніться прямо зараз і похваліть себе за це.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко дала поради, як вживати алкоголь у свята.