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Топ-5 продуктів, які допоможуть відновитися після новорічних застіль

Lite » Їжа 04.01.2020 - 08:37
Топ-5 продуктів, які допоможуть відновитися після новорічних застіль
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Які продукти варто включити в раціон після свят

Головна ніч року позаду, а попереду – низка зимових свят, які припускають ще не одне застілля: Різдво, Старий Новий Рік, Масляна. Можна вдатися до невеликих хитрощів і обдурити апетит, але не завжди його так просто приборкати, коли навколо повно спокус. Як відновити організм після таких харчових зривів і обжерливості? Експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкина поділилася в Instagram списком продуктів, які допоможуть швидко прийти в норму.

Експерт розповіла, як швидше повернутися до нормального режиму харчування. Головне - ніяких розвантажувальних днів і голодувань! Їсти потрібно, але, як і завжди, - збалансовано і раціонально. Прийти в себе вам допоможе:

Все, що містить харчові волокна

Топ-5 продуктів, які допоможуть відновитися після новорічних застіль

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Цільнозернові хлібці, бурий рис, яблука. Розчинні і нерозчинні харчові волокна адсорбують і зв'яжуть всі шкідливі речовини, що накопичилися в кишечнику після новорічних зловживань. А пектин, що міститься в яблуках, допоможе м'яко вивести їх з організму.


Каші

Топ-5 продуктів, які допоможуть відновитися після новорічних застіль

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вівсяна і гречана. Джерело складних вуглеводів і клітковини - дасть вам достатньо енергії для відновлення, забезпечить вітамінами (особливо гречка) і при цьому сприяє нормальній перистальтиці кишечника. Додайте до каші білкову складову - почніть перехід до раціонального харчування з повноцінного сніданку.

Капуста

Топ-5 продуктів, які допоможуть відновитися після новорічних застіль

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Білокачанна, броколі. Відмінний варіант гарнір до будь-якого білкового страви. Містить величезну кількість мікроелементів і вітамінів. В соку капусти містяться речовини, корисні при виразці шлунка, дисбактеріозах, метеоризмі. Багата клітковиною.

Продукти з легким сечогінним ефектом

Топ-5 продуктів, які допоможуть відновитися після новорічних застіль

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Виноград, петрушка, огірки, селера. Ці продукти допоможуть зняти набряклість і швидше звільнити організм від застояної токсичної рідини. Головне - вчасно поповнювати організм водою замість тої, що вийшла.

Вода

Топ-5 продуктів, які допоможуть відновитися після новорічних застіль

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Незамінна складова нормальної роботи всіх процесів в організмі. Тому відновлення водного балансу вкрай важливе. Крім того, достатню кількість води необхідно, щоб вивести з організму продукти переробки не самої корисної їжі, вона потрібна для легкого просування по ШКТ клітковини і його швидкого звільнення.

А щоб зайві кілограми не прилипли, більше гуляйте на свіжому повітрі!

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко перерахувала продукти, які необхідно включити в меню в холодну пору року.

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