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Как не переедать зимой: практичные советы от диетолога

Lite » Еда 05.01.2020 - 15:19
Как не переедать зимой: практичные советы от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала простую рекомендацию, как не поддаться обжорству зимой

Активизация режима "худею" обычно включается ближе к весне, а в середины зимы после череды праздников, которые вполне могли пройти с минимальными потерями для фигуры, хочется расслабиться и не думать о сезоне купальников. Холод и отсутствием активных прогулок только подстегивают сесть за стол и получить быструю радость от чего-то вкусного и питательного. Зимний жор можно контролировать, и это не так сложно, уверяет в Instagram диетолог Ольга Усенко.

Нужная калорийность рациона и сложные углеводы сделают свою дело, и жор отступит. Какие же продукты следует добавить в меню?

Сложные углеводы должны быть ежедневно в рационе:

  • крупы
  • бобовые
  • цельнозерновые злаки
  • картофель
  • батат
  • хлеб цельнозерновой

Как не переедать зимой: практичные советы от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ежедневно, 150-200 гр гарнира должно быть в рационе обязательно. Нужно чередовать в течение недели различные варианты блюд: 4-5 разных гарниров за 7 дней.

Если не набирать норму калорий/белков/жиров/углеводов, то жор не пройдет, поэтому в холодное время года мы активнее должны следить за количеством и качеством своего рациона.

Как не переедать зимой: практичные советы от диетолога
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В идеале, чтобы не было всех перепадов в питании и весе, нужно заниматься своим рационом не только перед праздником или зимой, а на постоянной основе. Легче и результативнее один раз нарушить или 2-3 раза и вернуться в колею, чем готовиться каждый раз и начинать как впервые.

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