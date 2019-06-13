Харчування при малоактивному способі життя: дієтолог дала поради

Експерт розповіла про тонкощі раціону для тих, хто мало рухається
Активність і правильне харчування – ось формула стрункості гарного самопочуття. Але що робити, якщо малорухливий спосіб життя поки ніяк неможливо скоригувати, адже тримати себе у формі хочеться завжди? Дієтолог Ольга Усенко розповілаd Instagram про тонкощі раціону для тих, хто мало рухається і не має можливості відвідувати тренування.
Експерт перерахувала продукти, які слід включити в раціон, а також ті страви, від яких варто відмовитися.
Що необхідно прибрати з меню, якщо маленька активність:
Ілюстративне фото (pexels.com)
У випадку з малою рухливістю, потрібно також зменшити калорійність і, швидше за все, вона не буде перевищувати 1400 ккал, а також розподілити продукти максимально строго, щоб організм працював так, як потрібно нам. Режим в такому випадку буде складатися з 3-х разового харчування.
Розподіл продуктів протягом дня:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Харчування - це основа нашого зовнішнього вигляду. І якщо немає можливості рухатися багато, то потрібно тримати себе максимально в харчуванні, запевняє Ольга.
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