Харчування при малоактивному способі життя: дієтолог дала поради

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Експерт розповіла про тонкощі раціону для тих, хто мало рухається

Активність і правильне харчування – ось формула стрункості гарного самопочуття. Але що робити, якщо малорухливий спосіб життя поки ніяк неможливо скоригувати, адже тримати себе у формі хочеться завжди? Дієтолог Ольга Усенко розповілаd Instagram про тонкощі раціону для тих, хто мало рухається і не має можливості відвідувати тренування.

Експерт перерахувала продукти, які слід включити в раціон, а також ті страви, від яких варто відмовитися.

Що необхідно прибрати з меню, якщо маленька активність:

Ілюстративне фото (pexels.com)

цукор і всі продукти з його змістом;

білу муку у всіх продуктах;

жирне м'ясо;

соуси будь і заправки для салатів, крім рослинної олії (оливкова, кунжут тощо);

піца, паста навіть твердих сортів;

молоко у вигляді чистого продукту і як добавка до кави.

У випадку з малою рухливістю, потрібно також зменшити калорійність і, швидше за все, вона не буде перевищувати 1400 ккал, а також розподілити продукти максимально строго, щоб організм працював так, як потрібно нам. Режим в такому випадку буде складатися з 3-х разового харчування.

Розподіл продуктів протягом дня:

Ілюстративне фото (pexels.com)

вуглеводи все до 13:00 - і фрукти, і гарніри, все в першій половині дня;

вечеря строго за 4 години до сну і не пізніше 19:00;

сніданок через годину після підйому;

яйця до 15:00;

горіхи/насіння до 15:00;

молочні/кисломолочні продукти до 15:00.

Харчування - це основа нашого зовнішнього вигляду. І якщо немає можливості рухатися багато, то потрібно тримати себе максимально в харчуванні, запевняє Ольга.

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