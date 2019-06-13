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Харчування при малоактивному способі життя: дієтолог дала поради

Lite » Їжа 13.06.2019 - 16:18
Харчування при малоактивному способі життя: дієтолог дала поради
Ілюстративне фото: unsplash.com

Експерт розповіла про тонкощі раціону для тих, хто мало рухається

Активність і правильне харчування – ось формула стрункості гарного самопочуття. Але що робити, якщо малорухливий спосіб життя поки ніяк неможливо скоригувати, адже тримати себе у формі хочеться завжди? Дієтолог Ольга Усенко розповілаd Instagram про тонкощі раціону для тих, хто мало рухається і не має можливості відвідувати тренування.

Експерт перерахувала продукти, які слід включити в раціон, а також ті страви, від яких варто відмовитися.

Що необхідно прибрати з меню, якщо маленька активність:

Харчування при малоактивному способі життя: дієтолог дала поради

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • цукор і всі продукти з його змістом;
  • білу муку у всіх продуктах;
  • жирне м'ясо;
  • соуси будь і заправки для салатів, крім рослинної олії (оливкова, кунжут тощо);
  • піца, паста навіть твердих сортів;
  • молоко у вигляді чистого продукту і як добавка до кави.

У випадку з малою рухливістю, потрібно також зменшити калорійність і, швидше за все, вона не буде перевищувати 1400 ккал, а також розподілити продукти максимально строго, щоб організм працював так, як потрібно нам. Режим в такому випадку буде складатися з 3-х разового харчування.

Розподіл продуктів протягом дня:

Харчування при малоактивному способі життя: дієтолог дала поради

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • вуглеводи все до 13:00 - і фрукти, і гарніри, все в першій половині дня;
  • вечеря строго за 4 години до сну і не пізніше 19:00;
  • сніданок через годину після підйому;
  • яйця до 15:00;
  • горіхи/насіння до 15:00;
  • молочні/кисломолочні продукти до 15:00.

Харчування - це основа нашого зовнішнього вигляду. І якщо немає можливості рухатися багато, то потрібно тримати себе максимально в харчуванні, запевняє Ольга.

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