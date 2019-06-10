Топ-5 звичок у харчуванні, які заважають схуднути

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог розповіла, які помилки зводять нанівець всі зусилля скинути зайві кг

Досить часто зустрічається ситуація, коли людина начебто прикладає багато зусиль, щоб схуднути, проте процес не йде. Можливо, вся справа в тому, що ви здійснюєте одну з найпоширеніших помилок, які зводять нанівець всі ваші зусилля позбавитися від зайвої ваги. Від яких шкідливих звичок варто позбутися, розповіла дієтолог Наталія Кошкіна на своїй сторінці в Instagram.

"Звички вирішують все. Вони можуть нас зробити здоровими, красивими і щасливими, а можуть – хворими і нещасними. Ось деякі зі звичок, від яких треба відмовитися", - зазначила експерт.

Топ-5 смертних гріхів тих, що худнуть:



1. Їсти з хлібом

Ця звичка – відлуння радянських часів. Чому раніше все їли з хлібом? Тому що так було ситно. Зараз перед суспільством стоїть інша проблема – тримати себе не в ситості, а в голоді. Ну скажіть, заради всього святого, навіщо вам, людині, що веде сидячий спосіб життя, прості вуглеводи?





Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Пити чай з цукром

Норма доданого цукру, безпечна для здоров'я, – 5 ч. л. в день. А тепер порахуйте, скільки цукру ви з'їдаєте. Тільки не забудьте врахувати прихований цукор (наприклад, в хлібі, кетчупі, йогуртах та інших продуктах, в яких ви і подумати не могли).



3. Заправляти салати майонезом

Знаєте, чим можна зіпсувати будь-який салат? Заправкою. Саме вона робить салат корисним або шкідливим для здоров'я. Про майонез вже писала. Вчіться готувати корисні заправки.





Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Смажити на рафінованій олії

Рафінована олія – це отрута. Вона не горить, тому що в ній все згоріло ще до того, як вона потрапило до вас на сковорідку. Що робити? Смажити на незначній кількості масла (для цього продаються спеціальні спреї) і помірних температурах. Тоді можна використовувати нерафіновану кокосову і оливкову олії, а також масло гхі.





Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Застілля з великою кількістю страв

Погодьтеся, складно не переїсти, коли перед тобою олів'є, оселедець під шубою, мімоза і ще пара-трійка салатів, потім гаряче і десерт. Не знаю, як для вас, для мене святкове застілля довгий час було справжнім випробуванням.



Ілюстративне фото (pexels.com)

"Тому, друзі, заради шпинату і святого авокадо, не треба так робити. Ці звички віддаляють вас від фігури вашої мрії і доброго здоров'я. Ви можете в кожен Новий рік загадувати бажання схуднути, але поки ви будете так робити, воно так і залишиться романтичним образом у вашій голові", - підсумувала дієтолог.

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