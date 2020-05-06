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Готуємо правильно: експерт розкрила секрети корисних і смачних страв

Lite » Їжа 06.05.2020 - 13:47
Готуємо правильно: експерт розкрила секрети корисних і смачних страв
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поділилася лайхаками на кухні

Грамотно підібраний раціон – це всього лише півсправи на шляху до здорового харчування. Страви варто навчитися правильно готувати, щоб отримати максимальну користь для організму. Процес переходу на здорове харчування повинен бути поступовим і максимально щадним, але не останню роль в ньому відіграють кулінарні хитрощі, які допоможуть зберегти смак страви і зробити її більш корисною. Нутриціолог Аліна Причепа в Instagram розповіла, як правильно готувати здорові страви і поділилася лайфхаками для тих, хто худне.

Запікаючи їжу, використовуйте пергаментний папір - так, наприклад овочі зберігають більше вітамінів, ніж при варінні або смаженні.

Не рекомендується використовувати фольгу (при термообробці виділяється токсична навантаження алюмінієм) так само з рукавом для запікання ( виділяються фталати і ксеноестрогени).

Готуємо правильно: експерт розкрила секрети корисних і смачних страв

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Щоб горіхи і насіння були корисними, їх потрібно замочувати, а ще краще залити залити окропом і дати помокнути навіть не так для зменшення фітіновой кислоти, а для дезінфекції від грибкових та бактеріальних токсинів.

У приготуванні десертів, не замінюйте цукор на мед. Це нічого не змінює. А ось додавання ягід дуже вітається. Рекомендується щоденно включати в раціон ягоди - 100 г. (не в сезон - заморожені).

При смаженні можна зіпсувати самий якісний продукт. Коли ви додаєте олію і піддаєте цінний білок смженню, трапляється його перетворення в трансжири, також і в мікрохвильовці.

Готуємо правильно: експерт розкрила секрети корисних і смачних страв

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крупи краще заливати водою, тоді вони швидше готуються, що теж не мало важливо. Ваша їжа повинна бути легкою в приготуванні, чим менше маніпуляцій і обробки проходить продукт - тим більше корисних мікроелементів в собі несе, а основу раціону повинні складати свіжі овочі і листові.

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