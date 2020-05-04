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Раціон довгожителів: експерт розкрила секрет меню для довгого і здорового життя

Lite » Їжа 04.05.2020 - 12:32
Раціон довгожителів: експерт розкрила секрет меню для довгого і здорового життя
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нутриціолог розповіла, що спільного в раціоні довгожителів з різних куточків Землі

Прожити як можна довше і зберегти здоров'я, а також ясність розуму – мрія кожного. Не останню роль у досягненні цієї мети відіграє правильний раціон. Нутриціолог Ганна Нікольська, яка прерахувала топ-5 правил для міцного імунітету, поділилася в Instagram секретами довгожителів з усіх куточків землі і привела зразок меню тих, кому вдалося прожити до глибокої старості.

Парадокс: ні один довгожитель не ставить за мету прожити довше 100 років, вони не вважають калорії, не п'ють вітаміни, не зважують грами білка і навіть не читають етикетки. Вони просто обирають певні продукти.

У всьому світі є "блакитні зони", де число середня тривалість життя на порядок вище інших країн. Узагальнено їх раціон складається на 95% рослинних і 5% тваринних продуктів.

Раціон довгожителів: експерт розкрила секрет меню для довгого і здорового життя
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кожен день вони їдять:

  • бобові - 1 склянку
  • тофу - 1/2 склянки
  • овочі та зелень - 1/2 склянки
  • фрукти - 2-3 порції
  • горіхи - 60 г
  • цільні злаки (кількість варіюється залежно від навантаження)
  • оливкова олія - 4 ст. л.
  • картопля - 2 рази на тиждень
  • м'ясо вільного вигулу - менше 2 разів на тиждень (порція – розмір з колоду карт)
  • дика риба – 100 гр 2-3 рази на тиждень
  • козячі молочні продукти – зрідка.

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На які продукти крім цих роблять акцент в кожному регіоні довгожителів:

1.Ікарія (Греція) – дика зелень (портулак, кульбаба, рукола, мангольд, кейл), лимон з цедрою, трави в чай (розмарин, шавлія, м'ята, майоран), мед, вино.

2.Окінава (Японія) – солодка картопля, соя, полин, куркума, гірка гарбуз (у нас навряд чи є аналог), жасминовий чай, водорості, часник, коричневий рис, шиітаке.

3.Ольястра (Сардинія) – помідори, цибуля, цукіні, капуста, груші, вишні, плоскі сухі коржі з твердих сортів пшениці, хліб на заквасці, фенхель, мигдаль, розторопша.

Раціон довгожителів: експерт розкрила секрет меню для довгого і здорового життя
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Лома Лінда (Каліфорнія) – авокадо, лосось, повільно зварена вівсяна каша з горіхами, цільнозерновий хліб, соєве молоко, мінімум 6 склянок води в день.

5.Ніко (Коста-Ріка) – рис, яйця, квасоля, гарбуз, капуста, кукурудзяні коржі, цитрусові, банан, піньюєла – зразок ананаса, кукурудза замоченная в "вапняній воді" - для збагачення кальцієм і вивільнення амінокислот, папайя, ямс.

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