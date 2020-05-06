Готовим правильно: эксперт раскрыла секреты полезных и вкусных блюд

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась лайхаками на кухне

Грамотно подобранный рацион – это всего лишь полдела на пути к здоровому питанию. Блюда стоит научиться правильно готовить, чтобы извлечь максимальную пользу для организма. Процесс перехода на здоровое питание должен быть постепенным и максимально щадящим, но не последнюю роль в нем играют кулинарные хитрости, которые помогут сохранить вкус блюда и сделать его более полезным. Нутрициолог Алина Причепа в Instagram рассказала, как правильно готовить здоровые блюда и поделилась лайфхаками для худеющих.

Запекая пищу, используйте пергаментную бумагу - так, например овощи сохраняют больше витаминов, чем при варке или жарке.

Не рекомендуется использовать фольгу (при термообработке выделяется токсическая нагрузка алюминием) так же с рукавом для запекания ( выделяются фталаты и ксеноэстрогены).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чтобы орехи и семена были полезными, их нужно замачивать, а еще лучше залить залить кипятком и дать помокнуть даже не так для уменьшения фитиновой кислоты, а для дезинфекции от грибковых и бактериальных токсинов.

В приготовлении десертов, не заменяйте сахар на мед. Это ничего не меняет. А вот добавление ягод очень приветствуется. Рекомендуется ежедневно включать в рацион ягоды - 100 г. (в не сезон - замороженные).

При жарке можно испортить самый качественный продукт. Когда вы добавляете масло и подвергаете ценный белок обжарке, случается его превращение в трансжиры, также и в микроволновке.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Крупы лучше тоже заливать водой, тогда они быстрее готовятся, что тоже не мало важно. Ваша еда должна быть легкой в приготовлении, чем меньше манипуляций и обработки проходит продукт - тем больше полезных микроэлементов в себе несет, а основу рациона также должны составлять свежие овощи и листовые.

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