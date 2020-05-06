Переходимо на правильне харчування: з чого почати і які продукти виключити

Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська поділилася шпаргалкою для початківців
З чого почати? Це питання задають собі всі, хто тільки починає свій шлях у правильному харчуванні. Тренер шоу "Зважені та щасливі" і мама двох дітей Марина Боржемська на своїй сторінці в Instagram поділилася корисною шпаргалкою для початківців. В ній експерт розповіла, з чого ж варто почати, а також назвала продукти, які потрібно прибрати з вашого раціону.
Перше і основне, - НЕ СПРИЙМАТИ ЯК ДІЄТУ. Друге - НЕ РУБАТИ З ПЛЕЧА, в один момент урізавши порцію до мінімуму, прибравши все, крім "салатиків". Довго ви не протягнете. Починати треба поступово і з розумом. Отже:
1. Приберіть з раціону так зване харчове сміття: рафіновані продукти, біле борошно, цукор, підсилювачі смаку, шкідливі жири - відсутність цих 5 пунктів прямо з сьогоднішнього дня значно поліпшать ваше самопочуття в цілому.
2. Введіть корисні цілісні продукти:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Таким чином, ви максимально переходьте на натуральні продукти і їжу домашнього приготування. За цією схемою можна харчуватися за межами дому, підбираючи пп - страви. Також ви повинні бути впевнені в якості продуктів, які опиняться у вашій тарілці.
Ми те, що ми їмо. Наш організм буде вдячний і протримається довше здоровим, якщо буде вживати правильну їжу. Він заслуговує отримувати легкі продукти і не працювати понаднормово.
Наступний етап - виключення з раціону продуктів нікчемних, так званих, з нульовою нутритивною цінністю. Вони не принесуть користь Вашому здоров'ю, лише посилять проблеми зі здоров'ям і збільшать вагу.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Важливо пам'ятати: різноманітність у раціоні - це дуже важливо. Намагайтеся частіше міняти свою продуктову корзину, чергуйте каші в своєму раціоні, під уникнення дефіцитного стану. Кожен продукт несе свою нутритивну і харчову цінність.
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