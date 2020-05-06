Переходимо на правильне харчування: з чого почати і які продукти виключити

Ілюстративне фото (pexels.com)

Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська поділилася шпаргалкою для початківців

З чого почати? Це питання задають собі всі, хто тільки починає свій шлях у правильному харчуванні. Тренер шоу "Зважені та щасливі" і мама двох дітей Марина Боржемська на своїй сторінці в Instagram поділилася корисною шпаргалкою для початківців. В ній експерт розповіла, з чого ж варто почати, а також назвала продукти, які потрібно прибрати з вашого раціону.

Перше і основне, - НЕ СПРИЙМАТИ ЯК ДІЄТУ. Друге - НЕ РУБАТИ З ПЛЕЧА, в один момент урізавши порцію до мінімуму, прибравши все, крім "салатиків". Довго ви не протягнете. Починати треба поступово і з розумом. Отже:

1. Приберіть з раціону так зване харчове сміття: рафіновані продукти, біле борошно, цукор, підсилювачі смаку, шкідливі жири - відсутність цих 5 пунктів прямо з сьогоднішнього дня значно поліпшать ваше самопочуття в цілому.

2. Введіть корисні цілісні продукти:

цукор замінюють сухофрукти і фрукти/ягоди

білу муку змінює цільнозернові і складні вуглеводи (цільні крупи)

жири замінюємо домашніми соусами

на зміну підсилювачів смаку приходять натуральні спеції (можна будь-які) і мед

Ілюстративне фото (pexels.com)

Таким чином, ви максимально переходьте на натуральні продукти і їжу домашнього приготування. За цією схемою можна харчуватися за межами дому, підбираючи пп - страви. Також ви повинні бути впевнені в якості продуктів, які опиняться у вашій тарілці.



Ми те, що ми їмо. Наш організм буде вдячний і протримається довше здоровим, якщо буде вживати правильну їжу. Він заслуговує отримувати легкі продукти і не працювати понаднормово.

Наступний етап - виключення з раціону продуктів нікчемних, так званих, з нульовою нутритивною цінністю. Вони не принесуть користь Вашому здоров'ю, лише посилять проблеми зі здоров'ям і збільшать вагу.

будь-які цукрозамінники

всі кондитерські вироби промислового виробництва

магазинну випічку, включаючи бездріжджовий хліб, який при цьому містить розпушувач. ми рекомендуємо залишити в своєму раціоні тільки домашній хліб і хлібці з цільнозернового борошна

Ілюстративне фото (pexels.com)

всі напівфабрикати, консерви

покупні соки і будь-яка інша солодка рідина промислового виробництва, особливо солодка газована вода. Намагайтеся пити чисту воду. Чай/кава без цукру, або з мінімальним додаванням

Ілюстративне фото (pexels.com)

каші швидкого приготування, а також псевдо-картопляні пюре, які запарюються за 2 хвилини

манну крупу, макарони першого сорту, білий круглий рис, магазинні мюслі і гранолу(багато цукру). віддаємо перевагу цільнозерновим круп(вівсяна каша в тому числі)

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знежирені продукти (0% жирності). Орієнтуємося на молочні продукти жирністю 2,5-5% ( це важливо)

картопляні чіпси і сухарики з магазину

Ілюстративне фото (pexels.com)

готування з додаванням великої кількості олії. Готуємо на антипригарній сковороді, додаємо масло з потреби в мінімальному кількості

алкоголь. іноді келих сухого вина (бажано розведеного водою)

цукати (особливо яскравих кольорів). вибираємо свіжі/морожені ягоди/фрукти

Важливо пам'ятати: різноманітність у раціоні - це дуже важливо. Намагайтеся частіше міняти свою продуктову корзину, чергуйте каші в своєму раціоні, під уникнення дефіцитного стану. Кожен продукт несе свою нутритивну і харчову цінність.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ганна Нікольська поділилася принципами харчування довгожителів.