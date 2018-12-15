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UPark возвращается: даты и хедлайнеры грандиозного фестиваля

Lite » Досуг 15.12.2018 - 15:46

Видео: YouTube/UPark Festival

В Киеве уже в третий раз пройдет UPark Festival. Правда, в этом году организаторы решили отказаться от стадионного формата. Таким образом UPark станет еще ближе к знаменитым европейским фестивалям.

Этим летом UPark, говорят организаторы, это уже гораздо больше, чем просто музыкальное событие.

"На три дня, 16, 17 и 18 июля, мы превратим 7 гектаров киевского Sky Family Park на идеальный остров музыки и активных развлечений прямо в большом городе. Наша цель: сделать три дня UPark Festival – самыми яркими днями вашего лета. И все, что для этого нужно, у нас есть", – отметили организаторы.

Уже объявлены все хедлайнеры фестиваля. Так, в первый день, 16 июля, киевляне и гости столицы будут отрываться под Bring Me the Horizon и любимцев украинской публики – инди-рокеров Nothing But Thieves, а также громких американцев SWMRS.

Видео: YouTube/Nothing But Thieves

17 июля на UPark Festival осуществит высадку звездный десант Thirty Seconds To Mars. Кроме Джареда Лето и Ко, посетителей будут поражать лучший молодой артист по версии Brit Awards – Rag'n'Bone Man и Pale Waves.

Видео: YouTube/Rag'n'Bone Man

Закроют фестиваль невероятные и легендарные The Prodigy. А будет предшествовать выступлению культовой группы 18 июля лайв долгожданной гостьи из Дании .

Видео: YouTube/The Prodigy

Ранее мы собрали для вас концерты и спектакли, которые обязательно надо посетить в декабре.

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