Молода тигриця: Тіна Кароль приголомшила незвичайним вбранням від українського дизайнера

Оригінальний образ співачки по достоїнству оцінили її шанувальники
У четвер, 18 квітня в Києві пройшла церемонія нагородження премії "Золота Жар-птиця 2019", гостями якої стали вершки українського музичного товариства. Вийшла у світ і Тіна Кароль, яка блиснула на червоній доріжці вельми оригінальним вбранням від українського дизвйнера Юлії Магдич. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Співачка вибрала для заходу вузьку чорну оксамитову спідницю в підлогу з невеликим шлейфом, а родзинкою образу став білий корсет з відкритими плечима з вишитим золотом зображенням тигра. Завершили ефектний "лук" красиво укладені на одну сторону локони, великі сережки і фірмова червона помада, а також витончена прикраса на шиї.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Тіна супроводила публікацію грайливими підписами: "Я ворвусь в твоє життя кошеням!" і "Молода Тигриця".
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники не змогли обійти увагою такий оригінальний наряд улюбленої артистки і залишили безліч коментарів.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль шокувала образом "хуліганки" у сукні BALMAIN на ефірі Голос країни 9.
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