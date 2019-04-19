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Від рибки до богині: Тіна Кароль викликала фурор в мережі в золотій сукні Dolce & Gabbana

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.04.2019 - 13:41
Від рибки до богині: Тіна Кароль викликала фурор в мережі в золотій сукні Dolce & Gabbana
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль приміряла розкішну сукню від відомого бренду

Тіна Кароль продовжує засипати шанувальників супер яскравими образами з щорічної музичної церемонії нагородження "Золота Жар-птиця", що пройшла у Києві 18 квітня. Зазначимо, що за вечір Кароль встигла змінити кілька нарядів – для червоної доріжки і для виходу на сцену були підготовлені різні сукні, одна краще іншої.

Не складно здогадатися, що вже сама назва церемонії диктує кольорову гаму світського заходу. З року в рік гості червоної доріжки намагаються підібрати щось жовте або золоте – як можна більш строкате, яскраве й блискуче. Не стала винятком і Тіна Кароль.

Друге плаття виконавиці – справді золоте. Екстремально облягаюче плаття на бретельках, трохи нижче коліна, з ефектною затяжкою через весь наряд... І до речі, сукня – від Dolce & Gabbana!

Зачіска з великими локонами, червоні губи, червоний лак довершують чарівний образ Кароль.

Тіна Кароль

Стильна Тіна Кароль на церемонії "Золота Жар-птиця" (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники виконавиці поспішили буквально засипати її захопленими відгуками:

  • "Наша жар-птица - это ты"
  • "Очень красивое Божье создание"
  • "Ну прям очень"
  • "Ты рыбка"
  • "Какая Богиня"
  • "Львица-тигрица"
  • "Мисс, вы еще та жар-птиця"
  • "Какая же ты красивая"
  • "Огонь!"
  • "Обжигающая красота"

Нагадаємо, що на червоній доріжці "Золота Жар-птиця" Тіна Кароль блищала в сукні від українського дизайнера Юлії Магдич. При цьому корсет був декорований мордою леопарда.

Також відзначимо, що Катя Осадча підкорила елегантністю у сукні-піджаку на церемонії "Золота Жар-птиця".

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