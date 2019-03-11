"Хочу весілля": Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль

Фото: Тіна Кароль та Дан Балан (РБК-Україна)

Фанати ворожать, чи зможе флірт на знімальному майданчику перерости в щось більше

Відомий музикант і суддя шоу "Голос країни" Дан Балан продовжує надавати знаки уваги чарівній українській співачці Тіні Кароль. Так, нещодавно він буквально обсипав Тіну компліментами і подарував їй шикарний букет, давши зрозуміти, що ставитися до неї більше, ніж до колеги по шоу. І ось, в черговий раз, Дан дав зрозуміти, що співачка зайняла в його серці особливе місце.

Під час ефіру передачі Дан всіляко загравав з Тіною, а потім по-джентльменськи за руку провів її до крісла і ошелешив визнанням.

"Моя королева", - так романтично назвав молдавський виконавець українську співачку.

Фото: Спільні фото пари не дають вщухнути чутками про роман (instagram.com/1plus1_ua)

Варто відзначити, що шанувальники, які вже давно спостерігають за розвитком відносин суддів на шоу, відзначили, що знаменитості могли б скласти чудову пару. А деякі фани у коментарях під фото на головній сторінці шоу "Голос країни" в Instagram навіть припустили, що насправді Тіна приховує від шанувальників вагітність, та й взагалі справа йде до весілля.

"Дан прям очей не відриває", -anastasiiaurman25

"Гарна пара", - alia_simonchyk

"Як же вони класно виглядають разом", - saliukovas

"У мене токое почуття, що Тіна Кароль вагітна. Вона тримається за живіт", - alina.bryl

"Тіна з Даном правда один одному подобаються чи це прикол?" - tatianakravchishin

"гарненькі", - sun_aleksey_bessmertniy

"Тіна і Дан прекрасні тренери! Дуже гарна пара! Тіночка гарнюня, сукня і зачіска супер", - piatkovskaiavasiak

"ДАН ТІНУ ЗЇВ БИ, ЯКЩО ЗМІГ БИ, ШИКАРНО ВИГЛЯДАЮТЬ", - marusia9136

"Талановиті співаки і тренери,та щей гарна пара!" - allafarionik

"Шикарна пара", - natali_hasler_

"Хочу весілля ціеі парі", - olga.rura.56

"Назріває нова супер парочка!!!" - kogut6995

Крім того, сам Дан Балан періодично інтригує шанувальників і відверто каже про відносини з Тіною Кароль.

Варто відзначити, що ще одним частим приводом для обговорень на шоу, стають незвичайні наряди Тіни Кароль. Так нещодавно бурю емоцій у шанувальників викликав спокусливий наряд співачки.