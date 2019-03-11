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"Хочу весілля": Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.03.2019 - 09:58
"Хочу весілля": Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль
Фото: Тіна Кароль та Дан Балан (РБК-Україна)

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Відомий музикант і суддя шоу "Голос країни" Дан Балан продовжує надавати знаки уваги чарівній українській співачці Тіні Кароль. Так, нещодавно він буквально обсипав Тіну компліментами і подарував їй шикарний букет, давши зрозуміти, що ставитися до неї більше, ніж до колеги по шоу. І ось, в черговий раз, Дан дав зрозуміти, що співачка зайняла в його серці особливе місце.
Під час ефіру передачі Дан всіляко загравав з Тіною, а потім по-джентльменськи за руку провів її до крісла і ошелешив визнанням.
"Моя королева", - так романтично назвав молдавський виконавець українську співачку.

&quot;Хочу весілля&quot;: Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль

Фото: Спільні фото пари не дають вщухнути чутками про роман (instagram.com/1plus1_ua)

Варто відзначити, що шанувальники, які вже давно спостерігають за розвитком відносин суддів на шоу, відзначили, що знаменитості могли б скласти чудову пару. А деякі фани у коментарях під фото на головній сторінці шоу "Голос країни" в Instagram навіть припустили, що насправді Тіна приховує від шанувальників вагітність, та й взагалі справа йде до весілля.

  • "Дан прям очей не відриває", -anastasiiaurman25
  • "Гарна пара", - alia_simonchyk
  • "Як же вони класно виглядають разом", - saliukovas
  • "У мене токое почуття, що Тіна Кароль вагітна. Вона тримається за живіт", - alina.bryl
  • "Тіна з Даном правда один одному подобаються чи це прикол?" - tatianakravchishin
  • "гарненькі", - sun_aleksey_bessmertniy
  • "Тіна і Дан прекрасні тренери! Дуже гарна пара! Тіночка гарнюня, сукня і зачіска супер", - piatkovskaiavasiak
  • "ДАН ТІНУ ЗЇВ БИ, ЯКЩО ЗМІГ БИ, ШИКАРНО ВИГЛЯДАЮТЬ", - marusia9136
  • "Талановиті співаки і тренери,та щей гарна пара!" - allafarionik
  • "Шикарна пара", - natali_hasler_
  • "Хочу весілля ціеі парі", - olga.rura.56
  • "Назріває нова супер парочка!!!" - kogut6995

Крім того, сам Дан Балан періодично інтригує шанувальників і відверто каже про відносини з Тіною Кароль.

Варто відзначити, що ще одним частим приводом для обговорень на шоу, стають незвичайні наряди Тіни Кароль. Так нещодавно бурю емоцій у шанувальників викликав спокусливий наряд співачки.

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Новини України Тіна КарольГолос країни 9Dan Balan
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