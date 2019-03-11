"Хочу весілля": Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль

Фанати ворожать, чи зможе флірт на знімальному майданчику перерости в щось більше
Відомий музикант і суддя шоу "Голос країни" Дан Балан продовжує надавати знаки уваги чарівній українській співачці Тіні Кароль. Так, нещодавно він буквально обсипав Тіну компліментами і подарував їй шикарний букет, давши зрозуміти, що ставитися до неї більше, ніж до колеги по шоу. І ось, в черговий раз, Дан дав зрозуміти, що співачка зайняла в його серці особливе місце.
Під час ефіру передачі Дан всіляко загравав з Тіною, а потім по-джентльменськи за руку провів її до крісла і ошелешив визнанням.
"Моя королева", - так романтично назвав молдавський виконавець українську співачку.
Фото: Спільні фото пари не дають вщухнути чутками про роман (instagram.com/1plus1_ua)
Варто відзначити, що шанувальники, які вже давно спостерігають за розвитком відносин суддів на шоу, відзначили, що знаменитості могли б скласти чудову пару. А деякі фани у коментарях під фото на головній сторінці шоу "Голос країни" в Instagram навіть припустили, що насправді Тіна приховує від шанувальників вагітність, та й взагалі справа йде до весілля.
Крім того, сам Дан Балан періодично інтригує шанувальників і відверто каже про відносини з Тіною Кароль.
Варто відзначити, що ще одним частим приводом для обговорень на шоу, стають незвичайні наряди Тіни Кароль. Так нещодавно бурю емоцій у шанувальників викликав спокусливий наряд співачки.