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"Побачив би Дан ці фото": Тіна Кароль шокувала образом "хуліганки" у сукні BALMAIN

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2019 - 11:32
"Побачив би Дан ці фото": Тіна Кароль шокувала образом "хуліганки" у сукні BALMAIN
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Марія Бондаренко
Редактор стрічки новин LITE

Шанувальники попросили проводити такі експерименти частіше

Тіна Кароль продовжує розбурхувати розум шанувальників після недавнього ефіру шоу Голос країни 9. Як зазвичай, співачка зробила глядачам музичний подарунок, наживо заспівавши на сцені шоу. І співачці слід віддати належне! Кароль завжди намагається здивувати шанувальників, виходячи на сцену в нових образах. І недавній її образ по праву приємно шокував!

Так, Тіна Кароль постала перед фанатами і глядачами в ультракороткій міні-сукні чорного кольору з довгими рукавами, декороване воно сріблястими нитками. Які створюють незвичайний візуальний ефект. До речі, плаття – від всесвітньо відомого французького бренду BALMAIN.

Під стать образу Кароль підібрала срібні чоботи на шпильці.

Проте найбільше привернула увагу шанувальників, звичайно ж, перуку співачки. Тіна Кароль вирішила трохи пограти з іміджем і вибрала двоколірну перуку довжини каре. Кінчики волосся фарбовані в насичений червоний колір. Інша частина волосся - блонд. У цілому, образ вийшов дуже відвертий і яскравий.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Стильна Тіна Кароль експериментує з іміджем (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники виконавиці буквально засипали її захопленими коментарями:

  • Це дуже незвично і чимось нагадує ваш 2011-2012 рік.
  • Ця міні-сукня зведе мене з розуму!
  • Моє серце зупинилося! Швидку, будь ласка!
  • Сексі-мати)
  • Ааа, не бачив Дан ці фото)
  • Один з найулюбленіших образів, яка ти неймовірна!
  • У тебе вийшло нас здивувати!
  • Тінаааа, що ти робиш з нами?! Це занадто!
  • Такий неймовірно зухвалий образ!
  • ХуліганТіна повернулася! Що це вас надихнула на таке перетворення?
  • Тобі так личить цей образ. Неймовірно красива!
  • Королева, цей образ мене зачарував. Ти неймовірна!
  • Зовсім інша Тіна!
  • Вимагаємо таку Тіну частіше!

&quot;Побачив би Дан ці фото&quot;: Тіна Кароль шокувала образом &quot;хуліганки&quot; у сукні BALMAIN

Тіна Кароль

Стильна Тіна Кароль експериментує з іміджем (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, до цього Тіна Кароль заворожила стрункою фігурою в міні-сукні. Так, за суддівським кріслом співачка сиділа в жовтій сукні.

Раніше Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль.

Крім того, зоряний суддя Голосу країни 9 Дан Балан періодично інтригує шанувальників і відверто говорить про відносини з Тіною Кароль.

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