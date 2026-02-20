Забудьте о скучной базе: Андре Тан назвал вещи, которые освежат ваш гардероб

Весна 2026 - идеальное время для стильной перезагрузки. Дизайнер Андре Тан рассказал, какие варианты верхов помогут забыть о скучной базе и освежить гардероб без радикальных изменений и лишних затрат.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на новый пост в Instagram модельера.

Лонгслив с подплечниками - акцент на силуэте

Одним из главных фаворитов весны дизайнер называет лонгслив с подплечниками. Такая модель станет идеальным дополнением к джинсам или классическим брюкам и поможет сформировать четкий, структурированный силуэт.

Акцент на плечах добавляет образу уверенности и утонченности одновременно.

Андре Тан советует выбирать нейтральные оттенки - молочный, графитовый, карамельный - чтобы вещь легко комбинировалась с базовым гардеробом. Для более смелых "луков" подойдут насыщенные цвета или асимметричный крой.

Андре Тан о трендах на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сатиновые футболки - альтернатива базе

По словам дизайнера, мы постепенно устаем от классических хлопковых футболок. Зато сатиновые модели сейчас находятся на пике популярности.

Они выглядят элегантнее, добавляют легкого блеска и делают даже простой образ более изысканным. Важно правильно подобрать размер и форму: слишком обтягивающие варианты могут удешевить вид, тогда как немного свободный крой создаст эффект effortless chic.

Что носить весной 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Рубашки с косынкой или галстуком в тон - стильный шарм

Рубашки с косынкой или галстуком в тон - еще один must-have сезона. Такие модели добавляют образу интеллигентности и легкой театральности.

Хотя найти идеальный вариант может быть непросто, дизайнер советует обратить внимание на бренды, которые работают с четкой посадкой и качественными тканями. В сочетании с прямыми брюками или юбкой-карандашом такая рубашка станет основой как для офисного, так и для вечернего выхода.

Андре Тан о трендовых образах (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Топы с разрезом - привет из нулевых

Ностальгия по 2000-м продолжает влиять на тренды. Топы с разрезами возле шеи - яркое тому подтверждение.

Они могут иметь застежку или декоративный вырез, чтобы носить как в закрытом, так и в расстегнутом варианте. Оба решения выглядят стильно и современно, особенно в сочетании с минималистичными аксессуарами и денимом.

Андре Тан рассказал, что будет модно весной (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Блузы разного характера - взрыв женственности

Весна 2026 обещает настоящий бум блуз - от романтичных с рюшами до строгих, почти архитектурных моделей. Блуза становится универсальной вещью, которая сочетает элегантность и комфорт.

По словам Андре Тана, стоит иметь в гардеробе как минимум одну акцентную блузу - с объемными рукавами, необычным воротником или декоративными элементами. Она легко трансформирует повседневный образ и станет уместной как для деловых встреч, так и для романтических вечеров.

Андре Тан о трендах на весну (фото: instagram.com/andre_tan_official)