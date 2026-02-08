Уличный шик и smart casual: стильные "луки" звезд "Холостяка", которые легко повторить
Звезды шоу "Холостяк-14" - Николетта Бирюкова, Надин Головчук и Анастасия Половинкина показали, что стиль может быть одновременно модным и удобным. Их "луки" с джинсами легко адаптировать под гардероб каждой модницы.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Николетта Бирюкова: уличный шик с бунтарским акцентом
Участница шоу Николетта Бирюкова выбрала образ в стиле "уличный шик", где ключевую роль играют объемные силуэты и декоративные детали.
Серые джинсы wide-leg с нашитыми крестами и необработанными краями добавляют образу фактурности и легкой бунтарской нотки.
Массивный низ Николетта соединила с укороченным темно-серым худи, под которым заметна белая рубашка - классический элемент с манжетами и воротничком, добавляющий опрятности и создающий цветовой контраст.
Высокая посадка джинсов в сочетании с белым бельем, которое слегка выглядывает, отсылает к возвращающимся в моду трендам 2000-х. Короткая стрижка каре и лаконичный макияж завершают образ, подчеркивая уверенность и современность городской девушки.
Как выглядят трендовые джинсы (фото: instagram.com/nicoletta_biryukova)
Надин Головчук: smart casual в классическом исполнении
Победительница шоу Надин Головчук продемонстрировала, как базовые вещи могут выглядеть изысканно благодаря правильной верхней одежде.
Классическое черное пальто насыщенного оттенка с гладкой фактурой добавляет силуэту четкости и минимализма, а широкие джинсы классического синего оттенка создают гармоничную и удобную основу.
Черный лонгслив или боди под пальто формирует единую вертикаль цвета, визуально вытягивая фигуру.
Яркий красный маникюр становится единственным цветовым акцентом, добавляя образу женственности и праздничного настроения. Этот лук показывает, как smart casual может быть уместным для вечернего выхода, не теряя комфорта и стиля.
Победительница "Холостяка" Надин показала модные джинсы (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)
Анастасия Половинкина: ретро-мотивы в современном решении
Финалистка шоу Анастасия Половинкина выбрала образ с сочетанием ретро-элементов и современной эстетики clean girl.
Джинсы клеш светло-голубого оттенка визуально удлиняют силуэт, а укороченный светло-бежевый жакет с акцентными плечами создает четкую архитектурную форму и подчеркивает талию.
Белый аксессуар в виде перчаток добавляет драматизма и аристократичности, а остроносые туфли с анималистичным зебровым принтом становятся финальным штрихом образа.
Гладкая прическа в виде низкого хвоста и минималистичные золотые серьги сохраняют баланс и не отвлекают внимание от основного аутфита.
Такой "лук" демонстрирует, как классические модели джинсов могут превратиться в сложный и стильный ансамбль благодаря сочетанию с архитектурным верхом и продуманными аксессуарами.
Анастасия Половинкина задает тренды (скриншот)
Как повторить стильные луки звезд "Холостяка"
Чтобы повторить трендовые образы, выбирайте базовые вещи с идеальной посадкой и дополняйте их интересными аксессуарами или яркими акцентами.
Играйте с многослойностью: под короткий верх можно подкладывать рубашку или топ, что добавляет объема и структуры.
Важно соблюдать баланс цветов и пропорций, чтобы образ выглядел современно и гармонично.
Не бойтесь экспериментировать с текстурами и принтами - они делают любой повседневный лук выразительным. Завершайте образ аккуратной прической и минималистичными аксессуарами, чтобы подчеркнуть стиль и утонченность.
