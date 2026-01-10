Как носить шубу из экомеха: модный образ Оли из "Холостяка" с джинсами и уггами

Фитнес-тренер Ольга Дзундза, которая участвовала в проекте "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком, показала стильный повседневный образ с шубой из экомеха. Такой "лук" демонстрирует, как выглядеть современно и уютно в городском ритме, не жертвуя комфортом.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Главный акцент - шуба из экомеха

Ключевым элементом образа стала шуба из экомеха средней длины - до колен. Оля выбрала модель насыщенного шоколадного оттенка, который выглядит дорого и легко вписывается в базовый зимний гардероб.

Фактура экомеха максимально приближена к натуральному, благодаря чему вещь выглядит статусно, но в то же время остается этичным и сознательным выбором.

Прямой крой и лаконичный воротник делают эту шубу универсальной: ее можно сочетать как с классическими вещами, так и с более расслабленными casual-комбинациями.

Именно такая простота силуэта позволяет экспериментировать с цветами, фактурами и аксессуарами.

Оля из "Холостяка" показала трендовую шубу (скриншот)

Контраст цветов и фактур

Образ построен на игре контрастов. Под шубой виднеется яркий красный гольф, который освежает лицо и становится ключевым цветовым акцентом в луке. Такой прием добавляет динамики и делает образ более живым и выразительным.

Низ Оля выбрала максимально комфортный - широкие темно-синие джинсы. Они добавляют образу расслабленности и подчеркивают городской характер аутфита.

Сочетание экомеха с денимом - один из главных трендов последних сезонов, который позволяет выглядеть стильно, не создавая слишком формального впечатления.

Стильный "лук" экс-участницы Холостяка (скриншот)

Обувь и аксессуары

Важную роль в формировании образа играет обувь. Оля сделала ставку на массивные угги на высокой платформе бежевого цвета. Они не только добавляют роста, но и делают лук более современным и молодежным, одновременно обеспечивая комфорт во время длительных прогулок.

Образ дополняет лаконичная черная сумка через плечо на тонком ремешке. Такой аксессуар гармонично завершает ансамбль, не перегружая его деталями, и остается практичным для ежедневного использования.

Ольга Дзундза (скриншот)

Бьюти-образ

Светлые волосы Оли распущены и мягко спадают на плечи, создавая эффектный контраст с темным оттенком шубы. Минималистичный макияж подчеркивает естественную красоту и соответствует общему настроению образа - легкому, непринужденному и максимально адаптированному к повседневной жизни.

Общее впечатление

Образ Оли Дзундзы - удачный пример того, как интегрировать шубу из экомеха в повседневный гардероб. Сочетание с джинсами, удобной обувью и яркими акцентами позволяет выглядеть стильно и современно, не жертвуя комфортом.

Такой "лук" подходит для городских прогулок, встреч с друзьями и ежедневных дел, демонстрируя, что экомех может быть не только праздничным, но и практичным элементом зимнего стиля.

Оля из "Холостяка" показала модный лук с шубой (скриншот)