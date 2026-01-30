Ирочка из "Холостяка" показала стильный casual-образ с широкими джинсами

Ирина Пономаренко, финалистка шоу "Холостяк-14" с Цымбалюком, продемонстрировала стильный casual-образ с широкими джинсами и кожаным бомбером. "Лук" дополнили свитер и уютные угги, что соединило комфорт и современный стиль для повседневных выходов.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Ирочка

Широкие джинсы - ключевой элемент образа

Ирина выбрала актуальные широкие джинсы с высокой посадкой в светло-голубом цвете с эффектом "грязи" и поношенности. Такой фасон не только удлиняет силуэт, но и добавляет образу непринужденности.

Светлый деним хорошо сочетается с более массивными верхними вещами, создавая гармоничный баланс в силуэте.

Широкие джинсы сегодня остаются одним из главных трендов в повседневном гардеробе, позволяя комбинировать комфорт и стиль.

Кожаная куртка как акцент

Главным акцентом верхней части образа стала черная кожаная куртка-бомбер с объемными плечами и манжетами. Контраст между массивной курткой и светлым денимом создает динамичный современный вид и добавляет образу характера.

Бомбер в сочетании с грубыми фактурами подчеркивает модную игру контрастов, популярную среди стритстайл-блогеров.

Многослойность и детали

Под курткой заметен свитер песочного оттенка, что добавляет образу многослойности и ощущения тепла.

Такое сочетание позволяет создать стильный casual, который остается комфортным в прохладную погоду, и в то же время выглядит продуманно без лишней сложности.

Обувь и завершающий акцент

Образ дополнили уютные коричневые угги, которые подчеркивают расслабленный характер "лука" и гармонично работают с зимними или осенними условиями.

Комбинация денима, грубой кожи и комфортной обуви демонстрирует, как базовые вещи могут выглядеть стильно даже в повседневном исполнении.

Ирочка из "Холостяка" показала модный образ (скриншот)

Почему этот "лук" работает

Выход Ирины Пономаренко - наглядный пример того, как сочетать базовые вещи: джинсы, кожу, свитер и практичную обувь. Такой подход позволяет создавать образы, которые одновременно соответствуют модным тенденциям и остаются комфортными.

Простой, но продуманный casual-"лук" подтверждает, что стильный образ не требует сложных комбинаций или ярких аксессуаров - достаточно правильно подобрать фасоны, цвета и фактуры.