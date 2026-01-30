ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Ирочка из "Холостяка" показала стильный casual-образ с широкими джинсами

Пятница 30 января 2026 16:16
UA EN RU
Ирочка из "Холостяка" показала стильный casual-образ с широкими джинсами Ирина Пономаренко из "Холостяка" (фото: instagram.com/ponomarenko.hlf)
Автор: Катерина Собкова

Ирина Пономаренко, финалистка шоу "Холостяк-14" с Цымбалюком, продемонстрировала стильный casual-образ с широкими джинсами и кожаным бомбером. "Лук" дополнили свитер и уютные угги, что соединило комфорт и современный стиль для повседневных выходов.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Ирочка

Широкие джинсы - ключевой элемент образа

Ирина выбрала актуальные широкие джинсы с высокой посадкой в светло-голубом цвете с эффектом "грязи" и поношенности. Такой фасон не только удлиняет силуэт, но и добавляет образу непринужденности.

Светлый деним хорошо сочетается с более массивными верхними вещами, создавая гармоничный баланс в силуэте.

Широкие джинсы сегодня остаются одним из главных трендов в повседневном гардеробе, позволяя комбинировать комфорт и стиль.

Кожаная куртка как акцент

Главным акцентом верхней части образа стала черная кожаная куртка-бомбер с объемными плечами и манжетами. Контраст между массивной курткой и светлым денимом создает динамичный современный вид и добавляет образу характера.

Бомбер в сочетании с грубыми фактурами подчеркивает модную игру контрастов, популярную среди стритстайл-блогеров.

Многослойность и детали

Под курткой заметен свитер песочного оттенка, что добавляет образу многослойности и ощущения тепла.

Такое сочетание позволяет создать стильный casual, который остается комфортным в прохладную погоду, и в то же время выглядит продуманно без лишней сложности.

Обувь и завершающий акцент

Образ дополнили уютные коричневые угги, которые подчеркивают расслабленный характер "лука" и гармонично работают с зимними или осенними условиями.

Комбинация денима, грубой кожи и комфортной обуви демонстрирует, как базовые вещи могут выглядеть стильно даже в повседневном исполнении.

Ирочка из &quot;Холостяка&quot; показала стильный casual-образ с широкими джинсамиИрочка из "Холостяка" показала модный образ (скриншот)

Почему этот "лук" работает

Выход Ирины Пономаренко - наглядный пример того, как сочетать базовые вещи: джинсы, кожу, свитер и практичную обувь. Такой подход позволяет создавать образы, которые одновременно соответствуют модным тенденциям и остаются комфортными.

Простой, но продуманный casual-"лук" подтверждает, что стильный образ не требует сложных комбинаций или ярких аксессуаров - достаточно правильно подобрать фасоны, цвета и фактуры.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве