Мода и красота

Романтика 14 февраля: Андре Тан показал праздничные образы, которые очаруют всех

Пятница 06 февраля 2026 20:31
Романтика 14 февраля: Андре Тан показал праздничные образы, которые очаруют всех В чем праздновать День святого Валентина 2026 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Андре Тан

Ко Дню святого Валентина 2026 Андре Тан представил праздничные образы, которые сочетают романтику и современный стиль. Элегантные корсеты, кружевные платья и тюлевые юбки помогут создать неповторимый праздничный образ.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Больше интересного: Андре Тан назвал главные тренды, возвращающиеся в моду в 2026-м

Что надеть на День влюбленных 2026

Корсет и юбка: элегантность в винном цвете

Одним из центральных образов дизайнер называет комбинацию корсета и юбки. Глубокий винный оттенок придает образу утонченности и праздничности.

Верхняя часть состоит из обтягивающего корсета без бретелей с металлической молнией спереди, что создает современный и немного брутальный акцент.

Юбка длины миди с высокой талией и молнией, которая образует разрез, добавляет образу динамики и элегантности одновременно. По словам дизайнера, этот комплект идеально подходит для вечерних свиданий и праздничных мероприятий.

Романтика 14 февраля: Андре Тан показал праздничные образы, которые очаруют всехЧто надеть на День святого Валентина 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Романтичное белое платье с кружевом

Для тех, кто предпочитает нежность и романтику, Андре Тан предлагает белое платье с кружевом. Платье-комбинация на тонких бретелях выглядит чрезвычайно изящно благодаря контрастному черному кружеву на лифе и спинке.

Длина макси до щиколоток создает эффект королевского образа, подчеркивая женственность и деликатность стиля. Такой вариант подойдет для тех, кто хочет выглядеть нежно, но в то же время современно.

Романтика 14 февраля: Андре Тан показал праздничные образы, которые очаруют всехЧто надеть на День влюбленных 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Красный корсет с черной тюлевой юбкой: смелый контраст

Еще один праздничный "лук" от Андре Тана - красный корсет с черной тюлевой юбкой.

Пышный многослойный тюль добавляет легкости и романтичности, а яркий красный корсет без бретелек с декоративным отворотом на груди и молнией на спине подчеркивает уверенность и смелость обладательницы.

Дизайнер отмечает, что этот образ создан для тех, кто хочет выглядеть эффектно, но оставаться в рамках классической эстетики.

Романтика 14 февраля: Андре Тан показал праздничные образы, которые очаруют всехОбраз на День влюбленных (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Классическая юбка и рубашка с корсетом: изысканность и современность

Для более сдержанного, но в то же время современного стиля Андре Тан предлагает комбинацию юбки, рубашки и корсета. Белый классический верх сочетается с черным корсетом на молнии и юбкой прямого кроя, создавая гармоничный образ.

Этот "лук" идеально подходит для вечерних мероприятий или праздничных романтических встреч, где важно сочетать классику и современный модный акцент.

Романтика 14 февраля: Андре Тан показал праздничные образы, которые очаруют всехВ чем встречать День святого Валентина (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Черная майка с красными брюками: стильный минимализм: стильный минимализм

Для тех, кто ищет более смелый, но практичный вариант, дизайнер рекомендует черную майку с красными брюками. Майка в бельевом стиле на тонких бретелях с V-образным вырезом сочетается с классическими красными брюками прямого кроя со стрелками, создавая элегантный, но впечатляющий образ.

Такой "лук" подойдет для праздничных вечеров в ресторане или вечеринок, где важна совмещенная смелость и элегантность.

Романтика 14 февраля: Андре Тан показал праздничные образы, которые очаруют всехВ чем праздновать 14 февраля (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Стиль и комфорт: секрет праздничного образа

Андре Тан отмечает, что ключ к успешному праздничному образу - баланс между стилем и комфортом, а также умение подчеркнуть индивидуальность через детали: цвет, текстуру и аксессуары.

Отметим, что даже классические элементы гардероба можно превратить в яркий и модный образ, который подчеркивает особую атмосферу праздника влюбленных.

