Украинская модель поразила красную дорожку образом, который создали дети из метро-школ Харькова (фото)

16:17 29.04.2026 Ср
3 мин
Появление известной модели на красной дорожке премьеры фильма "Дьявол носит Прада" стало настоящим социальным манифестом благодаря маленьким художникам
Иванна Пашкевич
Екатерина Билык на премьере "Дьявол носит Прада" (фото: instagram.com/bilykkateryna)

На допремьерном показе фильма "Дьявол носит Прада" модель Екатерина Билык представила платье, созданное по эскизам детей из Харькова. Маленькие герои, обучающиеся в метро и подвалах, воплотили свои мечты о мире в фэшн-образе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение звезды в Instagram.

"Сад жизни" - это художественный образ, наполненный цветами, мифическими существами, животными и символами возрождения.

По словам участников проекта, идея заключалась в создании максимально "живого" пространства - как олицетворение развития, надежды и внутренней силы.

"На прошлой неделе ко мне обратились подписчики с просьбой воплотить мечту детей, которые увлекаются артом. Они хотели создать платье для громкого события и передать важный месседж о детстве во время войны. Из ближайших событий была презентация фильма, однако времени было мало. Но в помощь им нашла дизайнера, с которым мы давно знакомы. Поэтому эта идея воплотилась в жизнь", - рассказывает Екатерина.

Платье было создано за три дня детьми из Харькова и Харьковской области, в частности из пригородов, которые ежедневно преодолевают сложный путь к учебе.

Екатерина Билык на премьере "Дьявол носит Прада" (фото: instagram.com/bilykkateryna)

Часть из них посещает школы, обустроенные в метро, другие учатся в укрытиях, подвалах или дистанционно из-за ситуации с безопасностью.

За дизайн платья отвечала дизайнер из украинского бренда MYVO, с ней Екатерина работала еще во время ее подготовки к международному конкурсу красоты, где она вошла в топ-12 в 2025 году.

Дети из метро-школ Харькова создали сук Екатерине Билык (фото: instagram.com/bilykkateryna)

Работа над платьем происходила в мастерской дизайнера - именно там дети смогли свободно творить, не ограничиваясь условиями подземных классов.

Они создавали эскизы, обсуждали идеи и самостоятельно сформировали концепцию.

Дети из метро-школ Харькова создали платье Екатерине Билык (фото: instagram.com/bilykkateryna)

"Платье выглядит эстетично, но его главная ценность - в содержании. Это история детей, которые несмотря на обстоятельства продолжают учиться, мечтать и творить", - отмечает Билык.

Проект имеет и благотворительное продолжение: команда модели планирует использовать его как основу для благотворительной инициативы по сбору средств в поддержку детей Харьковщины - в частности для улучшения условий обучения и развития.

Дети из метро-школ Харькова создали сукну Екатерине Билык (фото: instagram.com/bilykkateryna)

Кто такая Екатерина Билык

Екатерина Билык родилась в Богуславе. Она модель, инфлюенсерка и обладательница титула Miss Supranational Ukraine 2025, которая вошла в двенадцатку лучших на международном уровне.

Девушка активно поддерживает ВСУ, передавая доходы со своих соцсетей на нужды армии, а также занимается благотворительностью.

В марте Билык заявила, что отказалась от роли в сериале Netflix, поскольку сценарий создавал стереотипный и искаженный образ украинок.

Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
