Українська модель вразила червону доріжку образом, який створили діти з метро-шкіл Харкова (фото)

На допрем’єрному показі фільму "Диявол носить Прада" модель Катерина Білик представила сукню, створену за ескізами дітей з Харкова. Маленькі герої, що навчаються в метро та підвалах, втілили свої мрії про мир у фешн-образі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис зірки в Instagram .

"Сад життя" - це художній образ, наповнений квітами, міфічними істотами, тваринами й символами відродження.

За словами учасників проєкту, ідея полягала у створенні максимально "живого" простору - як уособлення розвитку, надії та внутрішньої сили.

"Минулого тижня до мене звернулись підписники з проханням втілити мрію дітей, які захоплюються артом. Вони хотіли створити сукню для гучної події та передати важливий меседж про дитинство під час війни. З найближчих подій була презентація фільму, проте часу було мало. Але в допомогу їм знайшла дизайнера, з яким ми давно знайомі. Відтак ця ідея втілилась у життя", - розповідає Катерина.

Сукня була створена за три дні дітьми з Харкова та Харківської області, зокрема з передмість, які щодня долають складний шлях до навчання.

Катерина Білик на премʼєрі "Диявол носить Прада" (фото: instagram.com/bilykkateryna)

Частина з них відвідує школи, облаштовані в метро, інші навчаються в укриттях, підвалах або дистанційно через безпекову ситуацію.

За дизайн сукні відповідала дизайнерка з українського бренду MYVO, з нею Катерина працювала ще під час її підготовки до міжнародного конкурсу краси, де вона увійшла до топ-12 у 2025 році.

Діти з метро-шкіл Харкова створили сукну Катерині Білик (фото: instagram.com/bilykkateryna)

Робота над сукнею відбувалася у майстерні дизайнерки - саме там діти змогли вільно творити, не обмежуючись умовами підземних класів.

Вони створювали ескізи, обговорювали ідеї та самостійно сформували концепцію.

"Сукня виглядає естетично, але її головна цінність - у змісті. Це історія дітей, які попри обставини продовжують навчатися, мріяти і творити", - зазначає Білик.

Проєкт має і благодійне продовження: команда моделі планує використати його як основу для благодійної ініціативи зі збору коштів на підтримку дітей Харківщини - зокрема для покращення умов навчання та розвитку.

Хто така Катерина Білик

Катерина Білик народилася в Богуславі. Вона модель, інфлюенсерка та володарка титулу Miss Supranational Ukraine 2025, яка увійшла до дванадцятки найкращих на міжнародному рівні.

Дівчина активно підтримує ЗСУ, передаючи прибутки зі своїх соцмереж на потреби армії, а також займається благодійністю.

У березні Білик заявила, що відмовилася від ролі в серіалі Netflix, оскільки сценарій створював стереотипний та спотворений образ українок.