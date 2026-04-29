ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Українська модель вразила червону доріжку образом, який створили діти з метро-шкіл Харкова (фото)

16:17 29.04.2026 Ср
3 хв
Поява відомої моделі на червоній доріжці прем’єри фільму "Диявол носить Прада" стала справжнім соціальним маніфестом завдяки маленьким художникам
aimg Іванна Пашкевич
Катерина Білик на премʼєрі "Диявол носить Прада" (фото: instagram.com/bilykkateryna)

На допрем’єрному показі фільму "Диявол носить Прада" модель Катерина Білик представила сукню, створену за ескізами дітей з Харкова. Маленькі герої, що навчаються в метро та підвалах, втілили свої мрії про мир у фешн-образі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис зірки в Instagram.

"Сад життя" - це художній образ, наповнений квітами, міфічними істотами, тваринами й символами відродження.

За словами учасників проєкту, ідея полягала у створенні максимально "живого" простору - як уособлення розвитку, надії та внутрішньої сили.

"Минулого тижня до мене звернулись підписники з проханням втілити мрію дітей, які захоплюються артом. Вони хотіли створити сукню для гучної події та передати важливий меседж про дитинство під час війни. З найближчих подій була презентація фільму, проте часу було мало. Але в допомогу їм знайшла дизайнера, з яким ми давно знайомі. Відтак ця ідея втілилась у життя", - розповідає Катерина.

Сукня була створена за три дні дітьми з Харкова та Харківської області, зокрема з передмість, які щодня долають складний шлях до навчання.

Катерина Білик на премʼєрі "Диявол носить Прада" (фото: instagram.com/bilykkateryna)

Частина з них відвідує школи, облаштовані в метро, інші навчаються в укриттях, підвалах або дистанційно через безпекову ситуацію.

За дизайн сукні відповідала дизайнерка з українського бренду MYVO, з нею Катерина працювала ще під час її підготовки до міжнародного конкурсу краси, де вона увійшла до топ-12 у 2025 році.

Діти з метро-шкіл Харкова створили сукну Катерині Білик (фото: instagram.com/bilykkateryna)

Робота над сукнею відбувалася у майстерні дизайнерки - саме там діти змогли вільно творити, не обмежуючись умовами підземних класів.

Вони створювали ескізи, обговорювали ідеї та самостійно сформували концепцію.

Діти з метро-шкіл Харкова створили сукну Катерині Білик (фото: instagram.com/bilykkateryna)

"Сукня виглядає естетично, але її головна цінність - у змісті. Це історія дітей, які попри обставини продовжують навчатися, мріяти і творити", - зазначає Білик.

Проєкт має і благодійне продовження: команда моделі планує використати його як основу для благодійної ініціативи зі збору коштів на підтримку дітей Харківщини - зокрема для покращення умов навчання та розвитку.

Діти з метро-шкіл Харкова створили сукну Катерині Білик (фото: instagram.com/bilykkateryna)

Хто така Катерина Білик

Катерина Білик народилася в Богуславі. Вона модель, інфлюенсерка та володарка титулу Miss Supranational Ukraine 2025, яка увійшла до дванадцятки найкращих на міжнародному рівні.

Дівчина активно підтримує ЗСУ, передаючи прибутки зі своїх соцмереж на потреби армії, а також займається благодійністю.

У березні Білик заявила, що відмовилася від ролі в серіалі Netflix, оскільки сценарій створював стереотипний та спотворений образ українок.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Харків Краса
Новини
Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
Аналітика
