Эта куртка - главный must-have весны 2026: повторяем образ Ирочки из "Холостяка"

Финалистка "Холостяка-14" с Тарасом Цымбалюком Ирина Пономаренко показала идеальный весенний образ с главным трендом - курткой с контрастным воротником.
Как повторить ее стильный "лук" и выглядеть дорого и современно уже этой весной - в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Больше интересного: Стильные "луки" звезд "Холостяка" с джинсами, которые легко повторить
Тренд на сочетание практичности и винтажного шарма начал набирать обороты еще в 2025 году, а сейчас достиг пика популярности. Модель в песочном оттенке с темным кожаным воротником идеально воссоздает эстетику country chic, сочетая удобство и стиль.
Куртка легко становится универсальным "конструктором" весеннего гардероба. Она одинаково эффектно смотрится как с широкими брюками, так и с легкими платьями или классическим денимом.
Актуальные цвета сезона - бежевый, хаки, шоколадный - делают такую вещь инвестицией, которая останется в тренде еще несколько сезонов.
Лайфхак
Чтобы добавить образу аутентичности и легкий винтажный вайб, выбирайте модели с эффектом "поношенности" или с фактурной отделкой кожи. Такой подход позволяет создать стильный и одновременно расслабленный лук, который подчеркивает индивидуальность.
Этот аутфит Ирины Пономаренко - яркий пример того, как один ключевой элемент гардероба может задавать тон всему образу. Контрастный воротник, продуманная многослойность и натуральные оттенки делают куртку не только модным предметом, но и базовой инвестицией для межсезонья.
Чтобы повторить стильный весенний образ Ирочки, стоит сосредоточиться на нескольких ключевых элементах.
1. Верхняя одежда: выбирайте куртку или жакет в светлых бежево-коричневых тонах с контрастным воротником из кожи, экокожи или вельвета. Важно, чтобы фасон был укороченным и с накладными карманами - это добавляет структуры и утилитарной практичности.
2. Многослойность: под куртку надевайте свитер или водолазку с высоким горлом. Такой прием не только добавляет комфорта, но и делает силуэт более стильным и завершенным.
3. Нижняя часть: к куртке подбирайте широкие брюки или джинсы прямого кроя. Для более женственного варианта подойдет легкое миди-платье или юбка. Главное - не перегружать образ фактурой.
4. Обувь: идеально подойдут сапоги или ботинки средней высоты нейтрального цвета.
5. Аксессуары: небольшая структурированная сумка, ремень или минималистичные украшения завершат образ, не отвлекая внимания от главного элемента - куртки.
Вас также может заинтересовать