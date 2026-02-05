ua en ru
Чт, 05 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как выглядит трендовый аксессуар этой зимы: образы Ефросининой и Ирочки из "Холостяка"

Четверг 05 февраля 2026 07:15
UA EN RU
Как выглядит трендовый аксессуар этой зимы: образы Ефросининой и Ирочки из "Холостяка" Ирина Пономаренко из "Холостяка", Мария Ефросинина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Меховая манишка становится главным модным трендом зимы 2026. Маша Ефросинина и Ирина Пономаренко показали, как один аксессуар способен мгновенно преобразить любой образ, добавляя тепла, элегантности и стильного акцента.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Маша Ефросинина: игра на контрастах

Маша выбрала манишку из густого темного меха с высоким воротником-стойкой, которая стала ключевой деталью ее образа.

Телеведущая сочетает экомех с повседневными вещами - серым лонгсливом и широкими джинсами-палаццо, создавая стильный контраст между элегантностью и комфортом.

Как выглядит трендовый аксессуар этой зимы: образы Ефросининой и Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Модный лайфхак от Маши Ефросининой (скриншот)

Чтобы добавить структуры свободному силуэту, Маша использует тонкий кожаный ремень поверх манишки, что подчеркивает талию и придает образу завершенности.

Дополнительный акцент - кепка, которая делает "лук" более современным и спортивным.

Этот пример показывает, как можно сочетать роскошный аксессуар с базовыми вещами, создавая при этом образ, который выглядит дорого, но в то же время непринужденно.

Как выглядит трендовый аксессуар этой зимы: образы Ефросининой и Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Маша Ефросинина (скриншот)

Ирочка из "Холостяка": элегантная многослойность

Финалистка шоу "Холостяк" Ирина Пономаренко выбрала другой подход - классический и сдержанный городской "лук".

Она надела трендовую манишку под кожаную куртку оверсайз, что создает интересную игру фактур: гладкая кожа контрастирует с пушистым мехом, добавляя образу глубины и визуальной насыщенности.

Как выглядит трендовый аксессуар этой зимы: образы Ефросининой и Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Ирочка из "Холостяка" показала модный образ (скриншот)

Цветовая гамма образа выдержана в темных тонах, что делает "лук" монохромным и визуально дорогим.

Яркий акцент добавляет сумка глубокого винного цвета, которая гармонично сочетается с коричневым оттенком меха, делая образ более завершенным и утонченным.

Как выглядит трендовый аксессуар этой зимы: образы Ефросининой и Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Финалистка "Холостяка" Ирочка (скриншот)

Почему меховая манишка - тренд сезона

  1. Практичность: манишка защищает грудь и шею от ветра лучше любого шарфа и при этом удобно носить под верхней одеждой.
  2. Трансформация образа: меховая манишка способна превратить любое пальто или куртку в "шубу" за считанные секунды, добавляя изысканности даже простому "луку".
  3. Вариативность стилизации: как показали Маша и Ирина, манишка одинаково хорошо смотрится с джинсами, классическими брюками, повседневными лонгсливами или элегантными свитерами.

Этот аксессуар становится must-have зимнего сезона 2026, демонстрируя, что комфорт и стиль могут идти вместе. Меховая манишка позволяет играть с текстурами, цветами и силуэтами, придавая каждому образу особый шарм и индивидуальность.

Как выглядит трендовый аксессуар этой зимы: образы Ефросининой и Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Маша Ефросинина и Ирочка (коллаж: РБК-Украина)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Маша Ефросинина Холостяк Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
Зеленский раскрыл обновленные цифры потерь Украины в войне с РФ
Зеленский раскрыл обновленные цифры потерь Украины в войне с РФ
Аналитика
Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке