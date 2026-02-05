Как выглядит трендовый аксессуар этой зимы: образы Ефросининой и Ирочки из "Холостяка"

Меховая манишка становится главным модным трендом зимы 2026. Маша Ефросинина и Ирина Пономаренко показали, как один аксессуар способен мгновенно преобразить любой образ, добавляя тепла, элегантности и стильного акцента.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Маша Ефросинина: игра на контрастах

Маша выбрала манишку из густого темного меха с высоким воротником-стойкой, которая стала ключевой деталью ее образа.

Телеведущая сочетает экомех с повседневными вещами - серым лонгсливом и широкими джинсами-палаццо, создавая стильный контраст между элегантностью и комфортом.

Модный лайфхак от Маши Ефросининой (скриншот)

Чтобы добавить структуры свободному силуэту, Маша использует тонкий кожаный ремень поверх манишки, что подчеркивает талию и придает образу завершенности.

Дополнительный акцент - кепка, которая делает "лук" более современным и спортивным.

Этот пример показывает, как можно сочетать роскошный аксессуар с базовыми вещами, создавая при этом образ, который выглядит дорого, но в то же время непринужденно.

Маша Ефросинина (скриншот)

Ирочка из "Холостяка": элегантная многослойность

Финалистка шоу "Холостяк" Ирина Пономаренко выбрала другой подход - классический и сдержанный городской "лук".

Она надела трендовую манишку под кожаную куртку оверсайз, что создает интересную игру фактур: гладкая кожа контрастирует с пушистым мехом, добавляя образу глубины и визуальной насыщенности.

Ирочка из "Холостяка" показала модный образ (скриншот)

Цветовая гамма образа выдержана в темных тонах, что делает "лук" монохромным и визуально дорогим.

Яркий акцент добавляет сумка глубокого винного цвета, которая гармонично сочетается с коричневым оттенком меха, делая образ более завершенным и утонченным.

Финалистка "Холостяка" Ирочка (скриншот)

Почему меховая манишка - тренд сезона

Практичность: манишка защищает грудь и шею от ветра лучше любого шарфа и при этом удобно носить под верхней одеждой. Трансформация образа: меховая манишка способна превратить любое пальто или куртку в "шубу" за считанные секунды, добавляя изысканности даже простому "луку". Вариативность стилизации: как показали Маша и Ирина, манишка одинаково хорошо смотрится с джинсами, классическими брюками, повседневными лонгсливами или элегантными свитерами.

Этот аксессуар становится must-have зимнего сезона 2026, демонстрируя, что комфорт и стиль могут идти вместе. Меховая манишка позволяет играть с текстурами, цветами и силуэтами, придавая каждому образу особый шарм и индивидуальность.

Маша Ефросинина и Ирочка (коллаж: РБК-Украина)