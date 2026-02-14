UA

Ця куртка - головний must‑have весни 2026: повторюємо образ Ірочки з "Холостяка"

Ірина Пономаренко з "Холостяка" (фото: instagram.com/ponomarenko.hlf)
Автор: Катерина Собкова

Фіналістка "Холостяка-14" з Тарасом Цимбалюком Ірина Пономаренко показала ідеальний весняний образ із головним трендом - курткою з контрастним коміром.

Як повторити її стильний "лук" та виглядати дорого і сучасно вже цієї весни - в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Стильні "луки" зірок "Холостяка" з джинсами, які легко повторити

Чому ця куртка - must-have весни 2026

Тренд на поєднання практичності та вінтажного шарму почав набирати обертів ще у 2025 році, а нині досяг піку популярності. Модель у пісочному відтінку з темним шкіряним коміром ідеально відтворює естетику country chic, поєднуючи зручність і стиль.

Головні особливості образу

  • Гра фактур: поєднання щільної тканини та контрастного матеріалу на комірі (екошкіра) додає образу глибини та візуальної динаміки.
  • Утилітарний крій: великі накладні кишені та вкорочений фасон роблять куртку не лише модною, а й функціональною для повсякденного носіння.
  • Багатошаровість: Ірочка поєднала куртку зі светром із високим горлом, що підкреслює комфорт та затишок образу.

З чим носити модну куртку

Куртка легко стає універсальним "конструктором" весняного гардероба. Вона однаково ефектно виглядає як із широкими штанами, так і з легкими сукнями або класичним денімом.

Актуальні кольори сезону - бежевий, хакі, шоколадний - роблять таку річ інвестицією, яка залишиться в тренді ще кілька сезонів.

Лайфхак

Щоб додати образу автентичності та легкий вінтажний вайб, вибирайте моделі з ефектом "поношеності" або з фактурною обробкою шкіри. Такий підхід дозволяє створити стильний та водночас розслаблений лук, який підкреслює індивідуальність.

Цей аутфіт Ірини Пономаренко - яскравий приклад того, як один ключовий елемент гардеробу може задавати тон всьому образу. Контрастний комір, продумана багатошаровість і натуральні відтінки роблять куртку не лише модним предметом, а й базовою інвестицією для міжсезоння.

Ірочка з "Холостяка" показала модний образ (скриншот)

Як повторити образ Ірини Пономаренко

Щоб повторити стильний весняний образ Ірочки, варто зосередитися на кількох ключових елементах. 

1. Верхній одяг: вибирайте куртку або жакет у світлих бежево-коричневих тонах із контрастним коміром зі шкіри, екошкіри чи вельвету. Важливо, щоб фасон був вкороченим і з накладними кишенями - це додає структури та утилітарної практичності.

2. Багатошаровість: під куртку надягайте светр або водолазку з високим горлом. Такий прийом не лише додає комфорту, а й робить силует більш стильним і завершеним.

3. Нижня частина: до куртки підбирайте широкі штани або джинси прямого крою. Для жіночнішого варіанту підійде легка мідісукня або спідниця. Головне - не перевантажувати образ фактурою.

4. Взуття: ідеально підійдуть чоботи або черевики середньої висоти нейтрального кольору.

5. Аксесуари: невелика структурована сумка, ремінь або мінімалістичні прикраси завершать образ, не відволікаючи уваги від головного елементу - куртки.

ТрендиМодні трендиСтиль життя