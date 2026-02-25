Трендовый образ Анны Саливанчук с перьями: сколько стоит мечта всех модниц

Украинская актриса Анна Саливанчук стала героиней популярной рубрики Николаса Кармы "Сколько стоит ваш look". Она показала свой весенний образ и подробно рассказала о брендах и стоимости каждой вещи.
Саливанчук продемонстрировала стильный весенний образ, который состоит из нескольких ключевых элементов. В центре внимания - вещи с перьями, которые становятся главным трендом сезона весна-2026.
Для выхода в свет она выбрала комплект из легкого боди и костюма, украшенного деталями из перьев, которые добавляют образу эффектности и нежности одновременно.
Секрет образа - в деталях:
Все вещи, по словам Саливанчук, это локальные украинские бренды, сочетающие современный дизайн и высокое качество материалов.
Таким образом весенний образ обошелся актрисе примерно в 20-25 тысяч гривен.
Перья стали главным акцентом в весенних коллекциях мировых дизайнеров.
Модницы выбирают его по нескольким причинам:
Таким образом, "лук" Анны Саливанчук не только стильный, но и вполне соответствует актуальным трендам сезона.
