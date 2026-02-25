Трендовый образ Анны Саливанчук с перьями: сколько стоит мечта всех модниц

Сколько стоит трендовый весенний "лук" Саливанчук

Саливанчук продемонстрировала стильный весенний образ, который состоит из нескольких ключевых элементов. В центре внимания - вещи с перьями, которые становятся главным трендом сезона весна-2026.

Для выхода в свет она выбрала комплект из легкого боди и костюма, украшенного деталями из перьев, которые добавляют образу эффектности и нежности одновременно.

Секрет образа - в деталях:

боди - примерно 2-3 тысячи гривен

костюм - 10 тысяч гривен

шляпа стоит около 3-4 тысяч гривен

сумочка - примерно 1 тысяча гривен

обувь - 3 тысячи гривен.

Все вещи, по словам Саливанчук, это локальные украинские бренды, сочетающие современный дизайн и высокое качество материалов.

Таким образом весенний образ обошелся актрисе примерно в 20-25 тысяч гривен.

Почему вещи с перьями - тренд весны 2026

Перья стали главным акцентом в весенних коллекциях мировых дизайнеров.

Модницы выбирают его по нескольким причинам:

Визуальный эффект : перья создают объем и движение, что добавляет образу динамики.

: перья создают объем и движение, что добавляет образу динамики. Авангардность : вещи с перьями выделяют из толпы и сразу привлекают внимание.

: вещи с перьями выделяют из толпы и сразу привлекают внимание. Комфорт : современные материалы позволяют перьям оставаться легкими и приятными к телу.

: современные материалы позволяют перьям оставаться легкими и приятными к телу. Актуальность: весенние коллекции 2026 года от мировых и украинских брендов активно включают элементы с перьями на платьях, топах и жакетах.

Таким образом, "лук" Анны Саливанчук не только стильный, но и вполне соответствует актуальным трендам сезона.