Секрет элегантности Ольги Сумской: как сделать образ стильным за считаные минуты

Среда 25 февраля 2026 07:16
Секрет элегантности Ольги Сумской: как сделать образ стильным за считаные минуты Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса Ольга Сумская продемонстрировала стильный образ с белым жакетом и платком с украинским принтом. Этот "лук" легко сможет повторить каждая, чтобы выглядеть элегантно и современно.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала актриса

Белый жакет

Основой образа стал удлиненный жакет молочного цвета с широкими лацканами. Классический крой и светлый тон создают элегантный фундамент для всего лука и позволяют аксессуарам выглядеть органично.

Платок с принтом, имитирующим украинскую вышивку

Главным акцентом стал яркий платок, накинутый на жакет. Принт в черно-красно-зеленой гамме воспроизводит традиционные цветочные мотивы украинской вышивки, добавляет образу характера и национального колорита.

Базовый слой

Под жакетом - черная водолазка, которая создает контраст и не отвлекает внимание от платка. Такой прием позволяет сохранить баланс между ярким аксессуаром и сдержанным силуэтом.

Классические брюки

Черные брюки палаццо удлиняют силуэт и добавляют легкости образу. Они гармонично сочетаются с белым жакетом и ярким платком, создавая целостный "лук".

Секрет элегантности Ольги Сумской: как сделать образ стильным за считаные минутыОльга Сумская показала стильный образ (фото: instagram.com/olgasumska)

Аксессуары и детали

Сумка

Небольшая прямоугольная сумка в черно-белой гамме со стеганой фактурой и золотистой цепочкой подчеркивает элегантность и завершенность образа.

Обувь

Классические черные туфли с острым носком добавляют сдержанности и утонченности.

Beauty-образ

Волосы распущены с естественным объемом, макияж акцентирует внимание на глазах и дополнен теплой нюдовой помадой, что не отвлекает от гардероба и аксессуаров.

Секрет элегантности Ольги Сумской: как сделать образ стильным за считаные минутыОльга Сумская с младшей дочерью Анной (фото: instagram.com/olgasumska)

Сколько стоит "лук" Сумской

В интервью блогеру Николасу Карми актриса раскрыла стоимость своего образа. Костюм стоит около 10 тыс. гривен, платок - 1,5-2 тыс. гривен. Брюки шили индивидуально, чтобы они подошли. Общая стоимость "лука" вместе с кастомными деталями превышает 13 тыс. гривен.

Образ Ольги Сумской демонстрирует, как классический базовый жакет можно превратить в стильный и узнаваемый лук с помощью аксессуаров с украинским мотивом, подчеркивая индивидуальность и элегантность.

