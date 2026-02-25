Трендовий образ Анни Саліванчук із пір’ям: скільки коштує мрія всіх модниць

Українська акторка Анна Саліванчук стала героїнею популярної рубрики Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш look". Вона показала свій весняний образ і детально розповіла про бренди та вартість кожної речі.
fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової
Саліванчук продемонструвала стильний весняний образ, який складається з кількох ключових елементів. В центрі уваги - речі з пір’ям, які стають головним трендом сезону весна-2026.
Для виходу в світ вона обрала комплект із легкого боді та костюма, прикрашеного деталями з пір’я, що додають образу ефектності та ніжності одночасно.
Секрет образу - у деталях:
Всі речі, за словами Саліванчук, це локальні українські бренди, що поєднують сучасний дизайн і високу якість матеріалів.
Таким чином весняний образ обійшовся акторці приблизно в 20-25 тисяч гривень.
Пір’я стали головним акцентом у весняних колекціях світових дизайнерів.
Модниці обирають його через декілька причин:
Таким чином, "лук" Анни Саліванчук не лише стильний, але й цілком відповідає актуальним трендам сезону.
