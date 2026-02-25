Трендовий образ Анни Саліванчук із пір’ям: скільки коштує мрія всіх модниць

Скільки коштує трендовий весняний "лук" Саліванчук

Саліванчук продемонструвала стильний весняний образ, який складається з кількох ключових елементів. В центрі уваги - речі з пір’ям, які стають головним трендом сезону весна-2026.

Для виходу в світ вона обрала комплект із легкого боді та костюма, прикрашеного деталями з пір’я, що додають образу ефектності та ніжності одночасно.

Секрет образу - у деталях:

боді - приблизно 2-3 тисячі гривень

костюм - 10 тисяч гривень

капелюх коштує близько 3-4 тисяч гривень

сумочка - приблизно 1 тисяча гривень

взуття - 3 тисячі гривень.

Всі речі, за словами Саліванчук, це локальні українські бренди, що поєднують сучасний дизайн і високу якість матеріалів.

Таким чином весняний образ обійшовся акторці приблизно в 20-25 тисяч гривень.

Чому речі з пір’ям - тренд весни 2026

Пір’я стали головним акцентом у весняних колекціях світових дизайнерів.

Модниці обирають його через декілька причин:

Візуальний ефект : пір’я створює об’єм та рух, що додає образу динаміки.

: пір’я створює об’єм та рух, що додає образу динаміки. Авангардність : речі з пір’ям виділяють з натовпу та одразу привертають увагу.

: речі з пір’ям виділяють з натовпу та одразу привертають увагу. Комфорт : сучасні матеріали дозволяють пір’ю залишатися легким та приємним до тіла.

: сучасні матеріали дозволяють пір’ю залишатися легким та приємним до тіла. Актуальність: весняні колекції 2026 року від світових та українських брендів активно включають елементи з пір’ям на сукнях, топах та жакетах.

Таким чином, "лук" Анни Саліванчук не лише стильний, але й цілком відповідає актуальним трендам сезону.