Трендовий образ Анни Саліванчук із пір’ям: скільки коштує мрія всіх модниць

Анна Саліванчук та Ніколас Карма (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Анна Саліванчук стала героїнею популярної рубрики Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш look". Вона показала свій весняний образ і детально розповіла про бренди та вартість кожної речі.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Секрет елегантності Ольги Сумської

Скільки коштує трендовий весняний "лук" Саліванчук

Саліванчук продемонструвала стильний весняний образ, який складається з кількох ключових елементів. В центрі уваги - речі з пір’ям, які стають головним трендом сезону весна-2026.

Для виходу в світ вона обрала комплект із легкого боді та костюма, прикрашеного деталями з пір’я, що додають образу ефектності та ніжності одночасно.

Секрет образу - у деталях:

  • боді - приблизно 2-3 тисячі гривень
  • костюм - 10 тисяч гривень
  • капелюх коштує близько 3-4 тисяч гривень
  • сумочка - приблизно 1 тисяча гривень
  • взуття - 3 тисячі гривень.

Всі речі, за словами Саліванчук, це локальні українські бренди, що поєднують сучасний дизайн і високу якість матеріалів.

Таким чином весняний образ обійшовся акторці приблизно в 20-25 тисяч гривень.

Чому речі з пір’ям - тренд весни 2026

Пір’я стали головним акцентом у весняних колекціях світових дизайнерів.

Модниці обирають його через декілька причин:

  • Візуальний ефект: пір’я створює об’єм та рух, що додає образу динаміки.
  • Авангардність: речі з пір’ям виділяють з натовпу та одразу привертають увагу.
  • Комфорт: сучасні матеріали дозволяють пір’ю залишатися легким та приємним до тіла.
  • Актуальність: весняні колекції 2026 року від світових та українських брендів активно включають елементи з пір’ям на сукнях, топах та жакетах.

Таким чином, "лук" Анни Саліванчук не лише стильний, але й цілком відповідає актуальним трендам сезону.

