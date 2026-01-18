ua en ru
Экошуба и грубые ботинки: Саливанчук показала, как создать стильный "лук"

Воскресенье 18 января 2026 11:19
UA EN RU
Экошуба и грубые ботинки: Саливанчук показала, как создать стильный "лук" Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Катерина Собкова

Актриса Анна Саливанчук показала, как сочетать комфорт и стиль в зимний сезон. Экошуба, светлые леггинсы и грубые ботинки создают гармоничный total beige-образ, который выглядит дорого, модно и практично даже в морозную погоду.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала актриса

Объемная шуба как ключевой элемент

Главным акцентом "лука" стала объемная шуба с длинным пушистым экомехом в нежном кремовом оттенке.

Крупная фактура верхней одежды добавляет образу визуального тепла и роскоши, создавая ощущение уюта, которое так важно в морозную погоду.

Такой выбор верхней одежды позволяет совместить практичность и стиль: пушистый материал не только согревает, но и делает силуэт выразительным и эффектным на фотографиях.

Экошуба и грубые ботинки: Саливанчук показала, как создать стильный &quot;лук&quot;Саливанчук показала модную шубу (скриншот)

Меховая шапка

"Лук" Анны дополняет массивная меховая шапка в тон шубе. Этот элемент сейчас в топе зимних трендов и делает образ завершенным и статусным.

Кроме того, головной убор гармонично сочетает практичность с модным эффектом, акцентируя внимание на лице и верхней части силуэта.

Экошуба и грубые ботинки: Саливанчук показала, как создать стильный &quot;лук&quot;Саливанчук показала меховую шапку (скриншот)

Базовый слой и пропорции

Под объемной шубой актриса выбрала лаконичную светлую одежду - леггинсы, которые плотно прилегают к телу.

Такой прием создает контраст с массивным верхом, подчеркивает фигуру и сохраняет пропорции силуэта, не перегружая образ лишними деталями.

Обувь и аксессуары

Для завершения "лука" Анна выбрала светлые ботинки на грубой подошве со шнуровкой, которые гармонично сочетаются с остальным ансамблем и добавляют стилю современной непринужденности в стиле casual.

Аксессуары также играют важную роль: светлые очки подчеркивают элегантность и завершают образ, делая его более продуманным и гармоничным даже в повседневном контексте.

Минимализм, фактуры и дорогой эффект

Общий эффект "лука" - мягкий, светлый и дорогой вид, который достигается благодаря удачному сочетанию различных фактур в пределах одной цветовой гаммы.

Монохромная база, контраст объемной верхней одежды и плотного базового слоя, а также правильно подобранные аксессуары демонстрируют, что зимняя одежда может быть стильной, практичной и визуально утонченной одновременно.

Образ Анны Саливанчук доказывает, что даже в холодное время года можно выглядеть модно и стильно, не жертвуя комфортом и теплом. Такой лук станет примером для тех, кто хочет сочетать трендовые приемы и повседневную функциональность.

Экошуба и грубые ботинки: Саливанчук показала, как создать стильный &quot;лук&quot;Анна Саливанчук с семьей (скриншот)

