Экошуба и грубые ботинки: Саливанчук показала, как создать стильный "лук"
Актриса Анна Саливанчук показала, как сочетать комфорт и стиль в зимний сезон. Экошуба, светлые леггинсы и грубые ботинки создают гармоничный total beige-образ, который выглядит дорого, модно и практично даже в морозную погоду.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Какой "лук" выбрала актриса
Объемная шуба как ключевой элемент
Главным акцентом "лука" стала объемная шуба с длинным пушистым экомехом в нежном кремовом оттенке.
Крупная фактура верхней одежды добавляет образу визуального тепла и роскоши, создавая ощущение уюта, которое так важно в морозную погоду.
Такой выбор верхней одежды позволяет совместить практичность и стиль: пушистый материал не только согревает, но и делает силуэт выразительным и эффектным на фотографиях.
Саливанчук показала модную шубу (скриншот)
Меховая шапка
"Лук" Анны дополняет массивная меховая шапка в тон шубе. Этот элемент сейчас в топе зимних трендов и делает образ завершенным и статусным.
Кроме того, головной убор гармонично сочетает практичность с модным эффектом, акцентируя внимание на лице и верхней части силуэта.
Саливанчук показала меховую шапку (скриншот)
Базовый слой и пропорции
Под объемной шубой актриса выбрала лаконичную светлую одежду - леггинсы, которые плотно прилегают к телу.
Такой прием создает контраст с массивным верхом, подчеркивает фигуру и сохраняет пропорции силуэта, не перегружая образ лишними деталями.
Обувь и аксессуары
Для завершения "лука" Анна выбрала светлые ботинки на грубой подошве со шнуровкой, которые гармонично сочетаются с остальным ансамблем и добавляют стилю современной непринужденности в стиле casual.
Аксессуары также играют важную роль: светлые очки подчеркивают элегантность и завершают образ, делая его более продуманным и гармоничным даже в повседневном контексте.
Минимализм, фактуры и дорогой эффект
Общий эффект "лука" - мягкий, светлый и дорогой вид, который достигается благодаря удачному сочетанию различных фактур в пределах одной цветовой гаммы.
Монохромная база, контраст объемной верхней одежды и плотного базового слоя, а также правильно подобранные аксессуары демонстрируют, что зимняя одежда может быть стильной, практичной и визуально утонченной одновременно.
Образ Анны Саливанчук доказывает, что даже в холодное время года можно выглядеть модно и стильно, не жертвуя комфортом и теплом. Такой лук станет примером для тех, кто хочет сочетать трендовые приемы и повседневную функциональность.
Анна Саливанчук с семьей (скриншот)
Вас также может заинтересовать
- Стилист назвала золотое правило гардероба, которое работает для любой фигуры
- Кристина Соловий честно рассказала, сколько стоит ее "лук"
- Беременная Инна Белень показала эффектный "лук" с шубой из экомеха.