Трендовый образ Анны Саливанчук с перьями: сколько стоит мечта всех модниц

Среда 25 февраля 2026 14:32
Трендовый образ Анны Саливанчук с перьями: сколько стоит мечта всех модниц Анна Саливанчук и Николас Карма (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса Анна Саливанчук стала героиней популярной рубрики Николаса Кармы "Сколько стоит ваш look". Она показала свой весенний образ и подробно рассказала о брендах и стоимости каждой вещи.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Сколько стоит трендовый весенний "лук" Саливанчук

Саливанчук продемонстрировала стильный весенний образ, который состоит из нескольких ключевых элементов. В центре внимания - вещи с перьями, которые становятся главным трендом сезона весна-2026.

Для выхода в свет она выбрала комплект из легкого боди и костюма, украшенного деталями из перьев, которые добавляют образу эффектности и нежности одновременно.

Секрет образа - в деталях:

  • боди - примерно 2-3 тысячи гривен
  • костюм - 10 тысяч гривен
  • шляпа стоит около 3-4 тысяч гривен
  • сумочка - примерно 1 тысяча гривен
  • обувь - 3 тысячи гривен.

Все вещи, по словам Саливанчук, это локальные украинские бренды, сочетающие современный дизайн и высокое качество материалов.

Таким образом весенний образ обошелся актрисе примерно в 20-25 тысяч гривен.

Почему вещи с перьями - тренд весны 2026

Перья стали главным акцентом в весенних коллекциях мировых дизайнеров.

Модницы выбирают его по нескольким причинам:

  • Визуальный эффект: перья создают объем и движение, что добавляет образу динамики.
  • Авангардность: вещи с перьями выделяют из толпы и сразу привлекают внимание.
  • Комфорт: современные материалы позволяют перьям оставаться легкими и приятными к телу.
  • Актуальность: весенние коллекции 2026 года от мировых и украинских брендов активно включают элементы с перьями на платьях, топах и жакетах.

Таким образом, "лук" Анны Саливанчук не только стильный, но и вполне соответствует актуальным трендам сезона.

