Трендовый образ Анны Саливанчук с перьями: сколько стоит мечта всех модниц
Украинская актриса Анна Саливанчук стала героиней популярной рубрики Николаса Кармы "Сколько стоит ваш look". Она показала свой весенний образ и подробно рассказала о брендах и стоимости каждой вещи.
Сколько стоит трендовый весенний "лук" Саливанчук
Саливанчук продемонстрировала стильный весенний образ, который состоит из нескольких ключевых элементов. В центре внимания - вещи с перьями, которые становятся главным трендом сезона весна-2026.
Для выхода в свет она выбрала комплект из легкого боди и костюма, украшенного деталями из перьев, которые добавляют образу эффектности и нежности одновременно.
Секрет образа - в деталях:
- боди - примерно 2-3 тысячи гривен
- костюм - 10 тысяч гривен
- шляпа стоит около 3-4 тысяч гривен
- сумочка - примерно 1 тысяча гривен
- обувь - 3 тысячи гривен.
Все вещи, по словам Саливанчук, это локальные украинские бренды, сочетающие современный дизайн и высокое качество материалов.
Таким образом весенний образ обошелся актрисе примерно в 20-25 тысяч гривен.
Почему вещи с перьями - тренд весны 2026
Перья стали главным акцентом в весенних коллекциях мировых дизайнеров.
Модницы выбирают его по нескольким причинам:
- Визуальный эффект: перья создают объем и движение, что добавляет образу динамики.
- Авангардность: вещи с перьями выделяют из толпы и сразу привлекают внимание.
- Комфорт: современные материалы позволяют перьям оставаться легкими и приятными к телу.
- Актуальность: весенние коллекции 2026 года от мировых и украинских брендов активно включают элементы с перьями на платьях, топах и жакетах.
Таким образом, "лук" Анны Саливанчук не только стильный, но и вполне соответствует актуальным трендам сезона.
